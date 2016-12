Isabella Ferrari, splendida e sensuale anche a 50 anni

15:50 - Isabella Ferrari bella e sensuale nonostante il tempo che passa. L'attrice posa per Vanity Fair e racconta di essere a suo agio nei suoi 50 anni: “E' la benedizione di questa età: non ti massacri più di tanto, pensi che quello che ti manca te lo devi godere”, dice, parlando a tutto campo della sua vita. “Non sono serena, resto malinconica, ma sono più curiosa”, afferma la Ferrari presto di nuovo al cinema e in tv.

Si definisce “devota” ai fratelli Vanzina che l'hanno lanciata affidandole la parte di Selvaggia in Sapore di Mare. Dice di non sentirsi “romana, ma romanista sì”. Promuove Papa Francesco e dichiara: “La politica italiana adesso non mi interessa, ci sono problemi molto più grossi”. Isabella Ferrari non si tira indietro su nessun argomento e a Vanity Fair mostra di avere idee molto chiare, nonostante il ruolo di intervistata le stia stretto. L'attrice, che ha appena finito di girare Uno per tutti di Mimmo Calopresti e tornerà presto in tv in una fiction, racconta la gioia dei suoi 50 anni, con tutti i pregi e i difetti che porta con sé questa età, che qualche amica famosa la invita a mascherare: “Monica Bellucci mi sgrida sempre: mi dice di non usare gli occhiali, anche se poi non riesco a vedere il telefonino – svela l'attrice, felice di essere a questo punto della sua vita - Mi sveglio la mattina con la gioia di affrontare la giornata. Da giovane avevo più angosce, c'erano giorni più neri, con un groviglio dentro. Ora mi godo quello che ho”.



Questo nuovo approccio alla vita è alla base anche della scelta professionale di abbandonare i ruoli di donne segnate dal dolore e dedicarsi a personaggi più leggeri e comici: "Ho imparato finalmente a dire no, a rifiutare lavori", afferma l'attrice svelando di essere sempre stata una sognatrice e di aver fatto spesso sogni premonitori, alcuni molto singolari. “Ho trovato il mio attuale marito in un sogno, alcuni mesi prima di metterci insieme. Ci conoscevamo già, ma in sogno l'ho visto. E fortuna che andavo in analisi così l'ho potuto interpretare”, ha scherzato la Ferrari, sposata da 19 anni con il regista Renato De Maria, dal quale ha avuto tre figli.