Iron Maiden, il frontman Bruce Dickinson al comando del volo Olbia-Torino

Quel viaggio, i passeggeri di Meridiana che erano sul volo Olbia-Torino il 14 agosto non lo dimenticheranno mai. Eh sì, perché al comando del veivolo c'era Bruce Dickinson , frontman degli Iron Maiden. L'annuncio era chiarissimo: "This is captain Bruce Dickinson speaking...". La rock star ha infatti una vera a propria passione per gli aeromobili, tanto che anni fa ha ottenuto il brevetto di pilota. Per la gioia dei fan.

Bruce è un comandante esperto, pilota infatti lui l'aereo che porta in tour la sua band. Per Dickinson questo è un momento sereno. E' da poco tornato sul palco dopo aver sconfitto un tumore alla laringe. Nella sua carriera vanta 12 album coi Maiden, sei da solista, tre coi Samson. E l'amore per l'aviazione. Che ha contagiato tutto il gruppo, tanto che agli inizi di agosto la band ha reso pubblico un mini-documentario, "Ed Force One Special", di 12 minuti in cui omaggia l'aereo che li ha trasportati in giro per il mondo nell'ultimo tour "The Book of the Souls".