22 agosto 2018 10:19 Irama si riprende la vetta della Hit Parade con il suo "Plume" Il vincitore dellʼultima edizione di "Amici" è sempre primo tra gli album più venduti in Italia, tra i singoli vince il tormentone dellʼestate "Amore e Capoeira"

Dopo aver lasciato per una sola settimana la vetta, Irama, l'ultimo vincitore di "Amici", si riprende con "Plume" il primo posto della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana in Italia. Scalzando il rapper americano Travis Scott con Astroworld in ottava posizione. Al secondo posto risale Capo Plaza con "20", seguito da Drake e il suo "Scorpion", stabile al terzo posto. Tra i singoli vince il tormentone dell'estate "Amore e Capoeira".

Nella classifica dominata per la maggior parte dai rapper, ecco la conferma con Carl Brave al quinto posto, Sfera Ebbasta al sesto e Gemitaiz al settimo. Il vincitore delle Nuove Proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, Ultimo, è ottavo con "Peter Pan". Chiudono la top ten Emma Muscat, lanciata dall'ultima edizione di Amici, con Moments, e il rapper americano ucciso nelle scorso settimane XXXTentacion con ?. Tra i singoli, il tormentone dell'estate, "Amore e Capoeira" della coppia d'oro Takagi e Ketra, cantata da Giusy Ferreri e Sean Kingstone, domina incontrastata, mentre tra i vinili la stella dei Pink Floyd brilla senza rivali con l'immarcescibile The Dark Side of The Moon.

Gli album più venduti della settimana dal 10 al 16 agosto 2018:



1) PLUME, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

2) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

3) SCORPION, DRAKE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) NOTTI BRAVE, CARL BRAVE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS/ISLAND-UNIVERSAL

MUSIC)

6) DAVIDE, GEMITAIZ (TANTA ROBA/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

8) ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT (EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK-SONY)

9) MOMENTS, EMMA MUSCAT (WARNER BROS-WMI)

10) ?, XXXTENTACION (BAD VIBES FOREVER/CAROLINE-UNIVERSAL MUSIC)

I singoli più venduti:



1) AMORE E CAPOEIRA, TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRERI & SEAN KINGSTON (COLUMBIA-SME)

2) DA ZERO A CENTO, BABY K (COLUMBIA-SME)

3) NERA, IRAMA (WARNER BROS.-WMI)

4) FELICITA' PUTTANA, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

5) IN MY FEELINGS, DRAKE (ISLAND-UNI)