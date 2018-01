Inizio d'anno tra risate e stupore con il "Festival della magia"

Ormai per il teatro milanese questo è diventato l'appuntamento tradizionale di inizio anno, un modo affascinante di riprendere dopo le feste, con un'arte secolare che non perde fascino anche sotto i colpi delle nuove tecnologie. "Oggi su Internet e soprattutto YouTube è pieno di gente fa e soprattutto spiega giochi di magia - commenta Cremona -. Il risultato è che oggi manca lo studio. Ma un conto è registrare un giochino nella propria stanzetta, un altro tenere il palcoscenico di fronte a un pubblico. Questo è uno spettacolo completo, che inizierà già dal foyer dove maghi accoglieranno il pubblico con alcuni numeri".



Il vero spettacolo sarà però quello sul palco, dove si alterneranno stelle internazionali come Norbert Ferré, Ernesto Planas, Jordan Gomez e tanti altri. "Ci sarà il mago che manipola l'acqua, quello che riempirà il palcoscenico di ombrellini colorati. Tutti avranno comunque un comune denominatore: saranno numeri divertenti, non convenzionali". La magia comica è l'ambito nel quale si è sempre mosso Raul Cremona, e per questo quest'anno si esisbirà anche lui. "In qualità di presentatore farò in modo di curare la cosa più importante: non dilungarmi. Per il resto porterò due miei personaggi, il mago Oronzo e Manipolini. Faremo un quadro senza rubare tempo agli altri protagonisti".



