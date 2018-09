Iniziata la corsa all'Oscar: 21 candidati per l'Italia, dalla commedia al dramma

Sono 21 i film italiani che intendono concorrere alla selezione del prossimo 25 settembre per il candidato italiano all'Oscar per il miglior film di lungometraggio in lingua straniera. Ci sono commedie come quella di Andò e Milani, ma anche film drammatici come "Sulla mia pelle" di Cremonini. Tra i registi in corsa con i loro film anche Muccino, Amatucci, Garrone, Rohrwacher, Ozpetek, Giordana e Genovese.