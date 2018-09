Indimenticabile Califfo: Franco Califano avrebbe compiuto 80 anni

Franco Califano avrebbe compiuto 80 anni: le foto più belle LaPresse 1 di 20 LaPresse 2 di 20 LaPresse 3 di 20 LaPresse 4 di 20 LaPresse 5 di 20 LaPresse 6 di 20 LaPresse 7 di 20 LaPresse 8 di 20 LaPresse 9 di 20 LaPresse 10 di 20 LaPresse 11 di 20 LaPresse 12 di 20 LaPresse 13 di 20 LaPresse 14 di 20 LaPresse 15 di 20 LaPresse 16 di 20 LaPresse 17 di 20 LaPresse 18 di 20 LaPresse 19 di 20 LaPresse 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nato a Tripoli per un puro caso (uno scalo aereo) ma profondamente romano, Califano ha segnato la musica d'autore italiana con alcuni gioielli senza tempo. I suoi testi erano capaci di affondare nella quotidianità restituendola con un afflato poetico fuori dal comune. Oltre ai brani portati al successo in prima persona, il "Califfo" ha scritto una lunga serie di testi per canzoni interpretate da altri: da Mia Martini ("Minuetto", "La nevicata del '56"), a Ornella Vanoni ("La musica è finita", "Una ragione di più"), passando per Bruno Martino ("E la chiamano estate") e i Vianella ("Gente de borgata").



Califano è diventato celebre non solo per la sua attività di cantautore. Negli anni 70 e 80 è salito alle cronache più di una volta per alcune vicende giudiziare che lo hanno visto coinvolto e per una vita privata piuttosto sregolata. Uomo di grande fascino e definito un sex symbol, ha scritto più di un libro sul sesso e sull'amore, come "Il cuore nel sesso. Libro sull'erotismo, il corteggiamento e l'amore scritto da uno pratico" e "Il Calisutra. Storie di vita e casi dell'amore raccontati dal maestro".