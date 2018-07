Indiana Jones 5 rimandato ancora, arriverà nel 2021 a 40 anni da "I Predatori dell'Arca Perduta"

La produzione di Indiana Jones 5 è slittata di nuovo e bisognerà attendere ancora un po' prima che Harrison Ford torni a indossare il leggendario cappello. Non vedremo il sequel il 20 luglio 2020 ma il 9 luglio 2021, data diramata dalla Disney in un comunicato nel quale elenca varie nuove date di uscita dei suoi film. Quando la pellicola arriverà nelle sale, l'attore avrà quasi 79 anni e romanticamente cadranno i 40 anni da "I predatori dell'arca perduta" .

E' la seconda volta che il quinto capitolo della saga di Indiana Jones viene rimandato. Era stato annunciato nel marzo 2016 per un'uscita nel luglio 2019, poi nel 2017 è stato rimandato al luglio del 2020.



Questo ritardo sarebbe stato causato dalla sceneggiatura di David Koepp, (collaboratore di Spielberg per "Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo", "Jurassic Park", "La Guerra dei Mondi") ritenuta non troppo soddisfacente. Per questo è stato rimpiazzato da Jonathan Kasdan (figlio di Lawrence Kasdan e co-sceneggiatore di "Solo: a Star Wars Story").