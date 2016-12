Incidente per Tommy Lee: si blocca meccanismo e resta appeso a testa giù

L'artista non si è scomposto continuando la sua performance. Poi, come racconta Rollingstones.it ha detto: "Sembra che le montagne russe siano rotte, fanculo!. Forza, aiutatemi a scendere da qui. Non posso credere che stia succedendo nell`ultima sera. Sapevo che qualcosa non andava, me ne sono accorto nel momento in cui ho iniziato la salita". Il concerto chiudeva il lungo tour durato più di due anni e 164 date. Di recente a un altro cantante era capitata una disavventura simile: al concerto di Bari Tiziano Ferro è rimasto in bilico, ma l'ha presa sicuramente in maniera più signorile.