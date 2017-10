Incidente domestico per Geri Halliwell, l'ex Spice sfregiata... dalla gatta

Mai far arrabbiare la propria gatta. Lo sa bene l'ex-Spice Girls Geri Halliwell, che è stata graffiata al viso dalla sua micia Tallula . L'artista, che ha pubblicato su Instagram alcuni video dove mostra il mento sanguinante , si dice preoccupata perché deve "presentare il programma This Morning" lunedì 28 agosto. Ma sua figlia Bluebell, di 11 anni, la rassicura teneramente: " Andrà tutto bene , basta usare un po' di fazzoletto di carta".

Bluebell, inoltre, sembra simpaticamente giustificare la gatta: "Non è molto buona con le nuove persone". In un video, la micia dopo il 'fattaccio' si nasconde sotto un tavolo, e sia l'artista che la figlia cercano di farla uscire. La cantante (45 anni) è in procinto di cominciare la sua nuova carriera da conduttrice televisiva: avrà, infatti, un ruolo fisso, insieme a Rylan Clark, all'interno del programma This Morning, in onda sulla rete inglese ITV.