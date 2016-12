In Francia il nudo integrale di Rocco Siffredi su "Le Monde" diventa un grosso... problema

"Oltraggiati e furiosi". Così si sono sentiti i lettori di " M ", il magazine suppplemento a "Le Monde", che ha deciso di dedicare copertina e ampio servizio interno a Rocco Siffredi. A suscitare le polemiche non è tanto la scelta del personaggio quanto la decisione di ritrarlo mostrando il suo talento più evidente: Rocco infatti posa completamente nudo . E molti non hanno apprezzato.

La reazione dei lettori di un quotidiano celebre e istituzionale come "Le Monde" non si è fatta attendere, al punto che molti hanno minacciato di voler disdire l'abbonamento. Ma dalla direzione difendono la scelta di usare per il numero speciale sul sesso un divo della pornografia e, soprattutto, senza censure.



"Come fa ogni settimana nel suo editoriale - ha spiegato il giornalista Frank Nouchi - il caporedattore Marie-Pierre Lannelongue ha spiegato come era nata l'idea di questo numero speciale. Per quanto riguarda le foto che accompagnano l'articolo il nostro corrispondente a Roma, Philippe Ridet ha chiesto al fotografo Matteo Montanari di mostrare tutto Rocco. Tutto? Sì, tutto. E visto che Siffredi è dotato di uno 'strumento di lavoro' di dimensioni titaniche e che ne ha fatto quasi un personaggio bisognava mostrarlo".