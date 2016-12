Immanuel Casto e Romina Falconi: "Sogniamo Cracovia ma anche Sanremo"

11:13 - Parte stasera dal club Off di Modena "Sognando Cracovia Tour"con il "re" del del porn groove Immanuel Casto (ha conosciuto la popolarità sul Web grazie a video raffinati dai testi ricchi di doppi sensi) e Romina Falconi, già corista di Eros Ramazzotti. Entrambi saranno accompagnati da una band e dal corpo di ballo delle The Beat Girls e non mancheranno i visual creati da Immanuel Casto. I due hanno anche un altro sogno: andare a Sanremo.

Come mai avete deciso di intitolare il tour Sognando Cracovia Tour?

Immanuel: E' il titolo del nostro ultimo duetto. Parla della commovente storia tra un uomo vetusto e una giovane badante dell’est. Inoltre è un titolo ironico ed evocativo, quindi ci sembrava adatto a rappresentare il nostro show. Dreaming California? No, Cracovia.



Cosa dovranno aspettarsi i vostri fan dal vostro spettacolo?

Romina: Dovranno aspettarsi la teatralità che contraddistingue me e il Divo, delle belle sorprese tutto sommato perché abbiamo deciso di non risparmiarci. Se dovessi rivolgermi a chi non conosce né la mia musica né quella di Casto direi che amiamo ad ogni canzone interpretare ruoli diversi, affrontare temi poco comuni, raccontiamo la realtà o con molta ironia o con toni crudi. Siamo scabrosi come la vita, è per questo che andiamo tanto d'accordo. Chi verrà ad assistere allo show vedrà che siamo cantautori atipici: recitiamo le nostre canzoni. Abbiamo delle regole tutte nostre ed essere "diversi" non è mai stato tanto bello!



A quando risale il vostro innamoramento artistico?

Immanuel: Al 2011 con il brano ‘Crash’. Un inno ai nerd, diventato subito un cult della rete. E' stato interessante unire il mio mondo, fatto di allusioni e provocazioni, e quello più classico e raffinato di Romina. Una miscela molto interessante. Entrambi poi amiamo la teatralità e la ricerca, quindi è nata subito un’intesa.



Come mai avere deciso di intraprendere un tour insieme?

Romina: Dopo tre duetti insieme e l'inizio di una sana e buona amicizia abbiamo deciso di osare e di mostrare al pubblico che tutto è possibile se ci sono dei punti comuni. Siamo tanto diversi quanto artisticamente molto simili: ci accomuna la voglia di non fare quello che è stato già fatto. Il bello è che il nostro pubblico ha capito: quante volte capita di avere il timore di proporre una cosa artistica e aver paura di non essere "letti" bene... Il buono che c'è da queste due carriere così particolari è che abbiamo stravolto così tanto noi stessi da subito (interpretando personaggi di ogni tipo): chi ci conosce sa che usiamo i nostri volti e i nostri corpi come uno strumento per raccontare mille tipi di storie. E' molto bello essere compresi. Ed essere liberi da ogni regola, soprattutto in questi tempi storici di discografia.



Avete in serbo un disco?

Immanuel: E' presto per dirlo, ma sicuramente sarebbe una bella operazione. Abbiamo entrambi tanti progetti. Io sto pensando ad una raccolta celebrativa dei miei primi 10 anni di attività, mentre Romina è impegnata con la pubblicazione di tre EP. Ci piacerebbe anche fare qualche cosa in inglese. Credo proprio che il 2015 sarà un anno ricco di sorprese per i nostri fan!



Vi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo?

Romina: Sì, assolutamente! E' uno dei desideri più importanti per me. Ti anticipo che io ed Immanuel abbiamo scritto un brano con un tema molto forte e che può essere compreso da "tutti"... ma ancora non dirlo a nessuno! Sarebbe una grande rivoluzione: andare al Festival che mi ha vista muovere i primi passi e tornarci con un cantante/autore/attore pronto a rischiare più di chiunque altro. Vogliamo lasciare la commissione e Conti a bocca aperta ma soprattutto far vedere ai nostri amici, e anche ai nostri nemici, che il matrimonio artistico tra me e Immanuel può essere in grado di far divertire quanto di far riflettere, perché in fondo l’ironia è una delle più alte forme di intelligenza.



Le date di "Sognando Cracovia Tour": il 4 ottobre al club Off di Modena, l’11 ottobre all’Exenzia Rock Club di Prato, il 25 ottobre Naonian Concert Hall di Pordenone, il 29 ottobre all’Alcatraz di Milano, il 30 ottobre al Teatro del Giglio a Lucca, l’8 novembre all’Estragon di Bologna, il 14 novembre al club Tipografia di Pescara, il 21 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 28 novembre al BlackOut di Roma, il 29 novembre al Karemaski di Arezzo, il 12 dicembre a Il Circolo di Mariano Comense (Co).