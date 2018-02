Imagine Dragons, unico live a Milano il 6 settembre

Un solo show in Italia, in cui oltre ai successi di "Evolve" e i brani storici, si potrà ascoltare dal vivo anche il nuovo singolo "Next To You". Imagine Dragons si preparano a tornare a suonare per l'unica tappa del 2018: il 6 settembre, infatti, Dan Reynolds e band si esibiranno all'Area Expo - Open Air Theatre - Experience Milano. La band di Las Vegas sarà tra gli headliner del "Milano Rocks" assieme ad altri gruppi come The National e 30 Seconds To Mars.