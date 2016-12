Il Volo, il 30 settembre un album tributo ai Tre Tenori

Lo scorso 1 luglio Il Volo ha incantato 6000 persone a Piazza Santa Croce a Firenze. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono pronti a far rivivere le emozioni di quell'evento unico nel disco "Notte Magica - A tribute To the Three Tenors", con la partecipazione straordinaria di Placido Domingo, in uscita il 30 settembre. Il trio si esibisce tra melodie del repertorio napoletano, italiano e internazionale, brani tratti da famosi musical e celebri arie d'opera.