Il tuffo mancato di Chiara Ferragni a Santorini è virale

Tempo di vacanze anche per Chiara Ferragni, che assieme alla madre e alle sorelle sceglie l'isola di Santorini come meta del suo relax estivo. A testimoniarlo le immagini su Instagram e un breve video che mostra la fashion blogger cimentarsi in un paio di tuffi sul suo materassino a forma di papera. Uno di questi non riesce proprio come dovrebbe, fra le risate divertite di chi l'ha ripresa. Nel giro di un giorno il video ha raggiunto quasi un milione e seicentomila visualizzazioni, diventando a tutti gli effetti virale. Però non c'è due senza tre e chissà che il prossimo tuffo nelle acque di Santorini non sia da dieci e lode.