Il Triangolo, la band beat rock pubblica il singolo "Varsavia"

16:12 - Ormai al secondo album, "Un'America", il gruppo beat rock luinese Il Triangolo pubblica il singolo "Varsavia", il cui video è in anteprima su Tgcom24: un amore a distanza tra nostalgia e ansia dell'incontro. Il trio, che nel 2012 riscosse grande successo con l'album di debutto "Tutte le canzoni", percorre con questo nuovo lavoro strade inedite e innovative, arricchendo il gusto vintage con arrangiamenti più arditi.

Definita come una delle più intriganti realtà del rock italiano dalla grande capacità compositiva, la band si discosta dal beat e cantautorato italiano targati anni 60 -70 per sperimentare soluzioni originali da rock quasi tendente alla psichedelia e al noise. "Varsavia" esemplifica questo percorso evolutivo, articolandosi tra ritmiche leggere e un bel crescendo.



La band riparte in tour in questi giorni, ecco le prime date:



25/10 - ROMA - Circolo Degli Artisti

30/10 - MILANO - Biko (c/ Gli Amanti)

07/11 - ANCONA - Picadilly bar

08/11 - TERAMO – Gallacaffè

13/11 - PAVIA - Spaziomusica

14/11 - LEGNANO - Circolone