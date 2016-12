Il Signore degli Anelli, a Milano concerto e proiezione del primo film

La colonna sonora che ha accompagnato l'avventura di Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas e compagni è senza dubbio una delle più memorabili della storia del cinema. Un lavoro epico che è valso due Premi Oscar ad Howard Shore (per La compagnia dell'Anello e Il ritorno del re), oltre alla statuetta per la miglior canzone Into the West.



L'Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano sarà affiancata dal Coro sinfonico e dal Coro di voci bianche de laVerdi, guidati rispettivamente da Erina Gambarini e Maria Teresa Tramontin, e dalla voce solista del soprano statunitense Kaitlyn Lusk.



Non è la prima volta che l'Italia si fa testimone di un evento del genere. Il 25 e 26 giugno 2009 all'Auditorium Parco della Musica di Roma era stato lo stesso Shore a dirigere Orchestra e Coro dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia in quella che è passata alla storia come la prima esecuzione italiana di un concerto cinematografico de Il Signore degli Anelli. In quel caso, però, le musiche dei film sono state raccolte in un'unica sinfonia.



"È la prima volta che la musica de La Compagnia dell'Anello sarà eseguita dal vivo in Italia, in sincrono con la proiezione del film", ha dichiarato il compositore Howard Shore. "La mia prima colonna sonora per la trilogia è stato l'inizio del mio viaggio attraverso il mondo di Tolkien, e avrò sempre una passione speciale per questa musica".