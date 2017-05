Il ritorno di Audrey Dana, risate maliziose con "Qualcosa di troppo"

Jeanne è fresca di divorzio e lontana dai suoi figli una settimana su due (a causa di un affidamento congiunto vinto in tribunale dal marito che l’ha tradita). La donna non vuole più sentire parlare di uomini, ma un bel giorno, la sua vita prende una svolta totalmente inaspettata. A prima vista non sembra essere cambiato nulla in lei, ad eccezione di un piccolo dettaglio. Ritrovatasi improvvisamente tra le gambe un pene, correrà dal medico a chiedere aiuto e stringerà un’amicizia speciale con un uomo, attratto dal suo carattere...



Nel cast, insieme alla protagonista troviamo Christian Clavier ("Non sposate le mie figlie!"), Eric Elmosnino ("La famiglia Bélier"), Alice Belaidi ("11 Donne a Parigi"), Antoine Gouy e Joséphine Drai.



"Come tante altre donne, mi sono spesso chiesta come sarebbe immedesimarsi in un uomo", ha detto Audrey Dana. "Ritengo che tutti abbiamo dentro di noi una parte dell’altro sesso, e che molti dei comportamenti sessuali siano tipici dell’uno o dell’altro genere, ma non lo trovo giusto. Quale modo migliore per abbattere questi comportamenti se non quello di unire nella stessa persona il genere maschile e quello femminile?".