Il Red Bull Flying Bach torna in Italia dopo 4 anni

Dopo aver ottenuto un successo mondiale, Redbull Flying Bach , lo spettacolo che unisce Breakdance e musica classica torna in Italia con cinque appuntamenti: l’1 ottobre a Milano, il 5 a Torino, l’8 a Firenze e il 4 e 6 novembre rispettivamente a Trieste e Roma. Le note della musica del compositore e musicista Johann Sebastian Bach danzate dalla ballerina Virginia Tomarchio , vincitrice della categoria ballo di Amici 2014 , si fondono alla Breakdance dei Flying Steps , la crew berlinese campione del mondo.

La performance , che vede la direzione artistica di Vartan Bassil e Christoph Hagel , dà nuova vita al “repertorio di clavicembalo ben temperato” di Bach , miscelando la musica “colta” alla cultura giovanile. Protagonisti dello show, in una trama di 70 minuti, sono un pianoforte e un clavicembalo, beat elettronici e passi di breaking come head spin, power move e freeze, mentre sullo sfondo scorrono immagini audiovisive.

I Flying Steps hanno sempre sognato una creazione di propria produzione. "Nei tentativi precedenti di unire musica classica e breakdance, i B-boys avevano contribuito alla musica semplicemente con i propri passi. Per il Red Bull Flying Bach invece non ci limitiamo solo a ballare, ma a focalizzare e ridare vita al Well-Tempered Clavier di Bach - ha affermato Vartan Bassil, fondatore dei Flying Steps, direttore artistico e premiato coreografo - Per noi, il Red Bull Flying Bach World Tour è un sogno divenuto realtà. Vogliamo incantare con la nostra arte il pubblico di ogni continente". E il direttore Christoph Hagel aggiunge: "Le movenze di una crew di Breakdance sono tanto cool quanto le fughe di Bach. Dalla Croazia al Giappone, se ne accorgeranno tutti".