Il rap contro la misoginia di Nathalie Emmanuel, star di Game of Thrones

L'attrice Nathalie Emmanuel, celebre per interpretato la parte di Megan Ramsey in "Fast & Furious 7" e recentemente impegnata nel ruolo di Missandei in "Game of Thrones" ha vestito i panni di una rapper virale per eseguire un breve brano contro la misoginia rivoltando l'hashtag #ForThePussyChallenge, trend del momento utilizzato per descrivere cosa si sarebbe disposti a fare pur di "conquistare" una donna. La star ha dunque rivisto tale hashtag per schierarsi apertamente contro l'odio e le violenze che le donne devono spesso subire, riscuotendo un'enorme successo sul web. Chissà se oltre alla carriera di attrice, Nathalie Emmanuel non stia pensando seriamente di darsi alla musica.