24 novembre 2014 Il pianoforte del film Casablanca venduto all'asta per 2,9 milioni di dollari "Protagonista" di una delle scene più note del cinema, all'interno del bar quando Ingrid Bergman pronuncia le famosi parole: "Suonala ancora, Sam"

12:37 - Il pianoforte comparso nel celebre film "Casablanca", con Ingrid Bergman e Humphrey Bogart, è stato venduto a 2,9 milioni di dollari ad un'asta da Bonhams a New York. Lo riporta il quotidiano New York Times. Realizzato secondo alcuni nel 1927, ha solo 58 tasti, 30 in meno di un piano moderno, ed è comparso nella scena all'interno del bar "Ricky's", quando Ingrid Bergman pronuncia le famose parole: "Suonala ancora, Sam".

A venderlo è stato Gary Milan, un dentista di Los Angeles che lo aveva acquistato nel 1980. L'altro piano comparso nel film era stato venduto nel 2012 da Sotheby's per 602mila dollari.