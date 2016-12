Il pianista Muhal Richard Abramm, un jazz dalle radici africane

" Aperitivo in Concerto " presenta, domenica 31 gennaio alle 11.00 presso il Teatro Manzoni di Milano, uno fra i più grandi artisti afro-americani: il geniale pianista Muhal Richard Abram . L'artista è uno dei padri della Great Black Music di Chicago ed è il fondatore della "Association for the Advancement of Creative Musicians" (AACM) in cui sono confluiti i migliori musicisti di Chicago.

Un concerto in cui Abrams si presenta per la prima volta in Europa alla guida di un quintetto, del quale fanno parte alcuni fra i protagonisti della scena musicale internazionale: il trombettista Jonathan Finlayson, il vibrafonista Bryan Carrott, il contrabbassista Brad Jones e il batterista Reggie Nicholson.



Il suo è stato sempre un jazz sofisticatamente sperimentale, ma radicato nel blues e nel post-bop, in cui egli ha saputo portare l'eredità della tradizione africano-americana riletta nella sua interezza. La sua influenza si ritrova in artisti diversi come Anthony Braxton, Leo Smith, Roscoe Mitchell, Marion Brown, Chico Freeman, Clifford Jordan, Kenny Dorham, Robin Kenyatta, Barry Altschul, Marion Brown, Leroy Jenkins e Hamiet Bluiett.