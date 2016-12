Il nuovo singolo di Robbie Williams offende la Russia: ora rischia di non potersi più esibire nel Paese di Putin

"Ci vuole un uomo con una certa reputazione per prendere il denaro da tutta una nazione intera, non c'è rifiuto né discussione, sono un Rasputin moderno". Inizia così la prima strofa del nuovo singolo di Robbie Williams "Party like a Russian". Parole che la nazione guidata da Putin non ha digerito. Secondi i media locali infatti, il cantante inglese darebbe un'immagine del popolo russo totalmente stereotipata e lontana dalla realtà.

La traccia si basa su un campionamento di "Romeo e Giulietta" di Sergej Sergeevič Prokofev, famoso pianista e compositore russo di inizio '900. Il testo poi è pieno di riferimenti alle tradizioni russe, prima tra tutte la Matriosca presente sia nel ritornello che nella seconda strofa: "C'è una bambola dentro una bambola, dentro una bambola, dentro una bambolina. Ciao Dolly. Ho messo una banca all'interno di un'auto, all'interno di un aereo, all'interno di una barca". Il video clip è ambientato all'interno di un palazzo molto elegante che richiama lo sfarzo degli zar.



Dettagli questi che non sono piaciuti alla Russia. Secondo i media locali, infatti, il cantante avrebbe dato un'idea del popolo russo totalmente stereotipata e lontana dalla realtà. L'artista è stato anche accusato di aver offeso il presidente Vladimir Putin e per questo rischierebbe di non potersi più esibire in Russia. Dal canto suo, Robbie Williams nega tutto e ai media inglesi spiega che il senso del singolo è semplicemente"festeggia come un russo", e aggiunge: "Noi pensiamo di saper festeggiare come si deve, ma vi assicuro che non siamo niente in confronto ai russi: sono davvero dei festaioli".



C'è da dire che il governo russo non è nuovo a questo genere di polemiche: qualche anno fa, nel mirino erano finite Madonna e Lady Gaga, colpevoli di aver criticato la politica russa in tema di omosessualità. Alle due cantanti, alla fine, non era successo nulla. E chissà che anche Robbie Williams non riesca a cavarsela senza conseguenze.