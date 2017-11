Il nome della rosa", Umberto Eco rivive a teatro: 13 attori in scena per 40 personaggi

E appassionante è certamente quello che all'unanimità è definito uno dei più importanti romanzi del secondo Novecento, best seller della letteratura italiana, tradotto in 47 lingue e con cui Umberto Eco vinse il Premio Strega nel 1981, che rivive in palcoscenico nella accurata e originale riscrittura teatrale di Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, autore di "Lehman Trilogy", in una messinscena corale altrettanto coinvolgente e appassionante.



A metà tra il gothic novel e il romanzo poliziesco, scritta nel 1980, l’opera di Eco, di cui è molto celebre anche la versione cinematografica con Sean Connery diretta da Jean-Jacques Annaud nel 1986, vede in scena, in questa prima trasposizione teatrale, 13 attori che danno vita a quaranta personaggi in una struttura scandita da quadri cinematografici di brechtiana memoria con una formula che prevede una recitazione molto colloquiale e diretta. "Se è vero che al centro dell’opera di Eco vi è la feroce lotta fra chi si crede in possesso della verità e agisce con tutti i mezzi per difenderla, e chi al contrario concepisce la verità come la libera conquista dell’intelletto umano, è altrettanto vero che non è la fede a essere messa in discussione, ma due modi di viverla differenti. Uno guarda all’esterno, l’altro all’interno; uno è serioso, l’altro fortemente ironico. Anche per questo, se ne saremo capaci, proveremo a raccontare questa storia con una lieve leggerezza che possa qua e là sollecitare il riso, con buona pace del vecchio frate Jorge", racconta Leo Muscato