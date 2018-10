Il "Mese della musica", sei concerti tra le mura del Duomo di Milano

Il "Mese della Musica" si apre il 4 ottobre con un omaggio al ‘900 e agli ottant’anni del Grande Organo del Duomo: Emanuele Carlo Vianelli, Organista titolare della Cattedrale, presenterà al pubblico pagine di Marco Enrico Bossi, Costante Adolfo Bossi, Arnaldo Galliera, Luigi Picchi e Bonaventura Somma.



Il 9 ottobre, si prosegue con Uto Ughi e i Filarmonici di Roma: tra le pagine scelte del maestro e dai Filarmonici di Roma, la Sonata terza in do maggiore di Gioacchino Rossini (Dalle sei sonate a quattro), la Ciaccona in sol minore di Tomaso Antonio Vitali, il Concerto n° 5 K 219 per violino e orchestra in la maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, Preludio e Allegro nello stile di Gaetano Pugnani di Fritz Kreisler, Havanaise in mi maggiore op. 83 e Introduction et Rondò capriccioso op. 28 di Camille Saint Saens, per concludere con la Polonaise n° 1 in re maggiore di Henryk Wieniawski.