Il Jukebox umano degli Oblivion torna a Milano

Torna a Milano, al teatro Leonardo dal 31 gennaio al 19 febbraio, " The Human Jukebox ", l'ultimo spettacolo degli Oblivion nel quale i cinque dissacratori della musica italiana rileggono a modo loro miti immortali e successi contemporanei. In scaletta ci saranno anche nuove divertentissime parodie come J-Ax e Fedez con "Vorrei ma non ho posto”, i Negramaro in versione jodel e poi Elisa , i Pooh e tanti altri.

Cinque contro tutti. Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, mettono in scena un articolato mangianastri umano che mastica tutta la musica e la digerisce in diretta in modi mai sentiti prima. Ma protagonista è anche il pubblico che contribuirà a creare il menù della serata suggerendo gli ingredienti della pozione: all'ingresso in teatro saranno infatti gli spettatori a fare le loro richieste che poi saranno pescate a caso.



Gli Oblivion hanno in repertorio tutti i grandi della musica italiana e internazionale e sono pronti ad affrontare sfide sempre più difficili a colpi di cazzotti, mash-up, parodie, duetti impossibili e canzoni strampalate. Un flusso di note e ritmi infinito che prenderà vita davanti agli occhi attoniti degli spettatori, ogni sera, per una esperienza folle e mai ripetibile. Nessuno spettacolo sarà uguale al precedente.



PER INFORMAZIONI

Teatro Leonardo - Via Ampere 1, Milano

www.mtmteatro.it

tel. 0286454545 - biglietteria@mtmteatro.it