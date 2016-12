Il gotha di Hollywood al primo red carpet dell'anno

13:44 - Da Reese Witherspoon a Julianne Moore, passando per Rosamund Pike una vera e propria carrellata di stelle, contendenti all'Oscar, ha aperto il primo red carpet del 2015, alla 26ma edizione del Palm Springs International Film Festival, che si è tenuto a Palm Springs in California. La stagione dei premi cinematografici entra così nel vivo in attesa dei People Choice Awards 2015 il 7 gennaio e dei Golden Globe 2015 il 12 gennaio.

Oltre duemila gli ospiti al Palm Springs Convention Center e tantissimi attori e attrici di spicco. L'anno scorso ben 10 degli 11 premiati a questo festival ha poi ricevuto una nomination all'Oscar.

Brad Pitt, produttore del film " Selma" del regista Ava Duvernay ha premiato l'attore britannico David Oyelowo, che interpreta il leader dei diritti civili Martin Luther King. Reese Witherspoon, premio Oscar per "Walk the Line" nel 2005 e veterana del Festival ha vinto invece il Chairman’s Award, e ha detto, "E' una grande opportunità per tutti noi stare insieme e festeggiare questo meraviglioso anno di film meravigliosi, direzione e produzioni meravigliose. E' stato un grande anno per il cinema".



Tra i premiati anche Eddie Redmayme e la star Benedict Cumberbatch, che si è presentato sul red carpet con la sua fidanzata, la regista teatrale Sophie Hunter. Presenti all'evento anche Alejandro González Iñárritu, Allen Leech, Ava DuVernay, la splendida ex Bond Girl Berenice Marlohe, Felicity Jones, Julianne Moore, Laura Dern, Leigh Whannell, Mary Hart, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Robert Duvall, Rosamund Pike e Benedict Cumberbatch, protagonisti dei film più attesi dell’anno: "Gone Girl" e "The Imitation of Game". e ancora Shirley MacLaine, Sophie Hunter, Carla Gugino e molti altri.