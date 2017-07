Il figlio di Paolo Villaggio: "Il mio rapporto con papà"

Un rapporto complicato ma con il lieto fine. Piero Villaggio, il figlio del celebre attore scomparso oggi a Roma, nel 2016 era stato ospite del "Maurizio Costanzo Show" dove aveva raccontato il tormentato legame con il padre. L'icona del cinema italiano aveva dovuto affrontare la tossicodipendenza del figlio, eroinomane dall'età di diciassette anni: "Per me è stato un periodo difficile e con mio papà avevo un rapporto conflittuale - raccontò Piero durante la trasmissione - era preso dal suo lavoro e inavvertitamente è stato poco presente durante un'età in cui avevo bisogno di maggior controllo." Nell'occasione Maurizio Costanzo ci tenne a sottolineare quanto però l'attore fosse sensibile alle problematiche del figlio, finito successivamente in comunità per disintossicarsi e con il quale Paolo Villaggio era poi riuscito a ricucire i rapporti: "Dopo molti anni siamo riusciti ad avere un buon rapporto - aveva concluso Piero con aria soddisfatta - io riesco a farmi ascoltare e viceversa so ascoltare lui".