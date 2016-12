Il figlio di Michael Douglas esce di galera e annuncia di voler scrivere un libro

Esce dal carcere dopo 7 anni e annuncia di voler scrivere un libro di memorie. Arrestato nel 2010 per possesso di eroina e spaccio di droga, il figlio di Michael Douglas, Cameron , 37 anni, è tornato finalmente in libertà e progetta di raccontare la sua esperienza dietro le sbarre, come ha reso noto il New York Post.

Cameron ha lasciato il centro correttivo di Cumberland, nel Maryland, e sconterà il resto della sua pena in un centro di accoglienza. Fu condannato nel 2010 per possesso di eroina e commercio di anfetamine: ora intende afferrare questa "nuova possibilità di vita" per passare del tempo con suo padre e sua madre e scrivere un libro sulla sua esperienza dietro le sbarre. "Cameron parlerà delle sue lotte interne essendo il figlio e il nipote di due icone di Hollywood e delle decisioni sbagliate che lo hanno portato in prigione", ha fatto sapere una fonte vicina a Douglas citata dal New York Post. Il figlio di Michael Douglas e nipote di Kirk fu stato arrestato nel 2009 in un hotel di New York, con 500 grammi di 'Crystal', la forma più pura di metanfetamina, che aveva intenzione di spacciare e che prima del suo arresto aveva già accettato di vendere in parte per 15.000 dollari.