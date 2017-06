Il Festival di Cannes sbarca a Milano

Arriva a Milano la rassegna "Cannes e dintorni" , che porta in città diversi film che hanno animato la 70esima edizione del festival francese oltre ad alcuni provenienti da Biografilm Festival, Torino Film Festival, Bergamo Film Meeting, Festival del Cinema Africano, Asia e America Latina. Nel corso dei sette giorni di programmazione, dal 17 al 23 giugno, si potranno vedere dal Premio della Giuria "Loveless" a Happy End" di Michael Haneke. La manifestazione, promossa da Agis lombarda e Comune di Milano, propone in totale 42 proiezioni di 23 film.

L'edizione 2017 rende omaggio a Morando Morandini, il decano dei critici italiani, autore del celebre Dizionario dei film.



Verranno proposti 4 film dal Concorso, oltre ai due citati, "120 battements par minute" di Robin Campillo e "Le redoutable" di Michel Hazanavicius. Dalle pellicole Fuori Concorso si avrà la possibilità di vedere "Les Famtomes d'Ismael" di Arnaud Desplechin e "How to Talk to Girls at Parties" di John Cameron Mitchell. Tra quelli provenienti dalla Quinzaine des Réalisateurs è prevista anche una proiezione molto speciale di "Cuori puri" di Roberto De Paolis, proiettato con l’audio-descrizione e la sottotitolazione per favorire la partecipazione anche delle persone con disabilità sensoriali.



Il programma completo e le informazione sulla manifestazione sono disponibile online su leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com