Il Cile: "Il mio album della maturità: affronto i miei demoni e mi metto a nudo"

E' arrivato, a tre anni da "In Cile Veritas", il terzo album di Lorenzo Cilembrini, ovvero Il Cile. Si intitola "La Fate Facile", come il brano da cui l'artista ha tratto un video anticipato a maggio. "E il mio disco della maturità. Sono diventato un uomo..." dice Il Cile, che con questo disco, dieci tracce "autobiografiche", come le definisce lui, si mette "letteralmente a nudo per essere vero al 100%".

Tre anni per arrivare ad un album “della consapevolezza”, come racconta lui stesso: "Il lavoro del cantante prolunga l'adolescenza, ma scrivendo questo disco ho capito di essere diventato un uomo, con tutti i pregi e i difetti, i punti di forza e le fragilità che mi appartengono". Il titolo, "La Fate Facile", vuole significare proprio questo: "E' un po' ironico, perché spesso si pensa che il mio mestiere sia una sorta di luna park eterno, ma come tutti i lavori, ha momenti belli e brutti, facili e complessi". E per arrivare a questo l'artista ha dovuto mettersi completamente a nudo, un processo difficile ma quasi "terapeutico". "Il titolo del disco è anche il titolo della traccia in cui mi sono messo più in gioco descrivendo la mia vita dall'infanzia all'età adulta. Per me era fondamentale fare un disco in cui io ci fossi al 100%, senza nulla di costruito. Ho sempre scritto di quello che ho vissuto...".



E qui Il Cile lo ha fatto appieno in dieci tracce autobiografiche: “La fate facile”, “Buttami via”, “La danza delle notti”, “La cenere dal cuore”, “Il lungo addio”, “Da domani”, “Era bellissimo”, “Qui per te”, “Quando la città dorme” e “Mamma ho riperso l’aereo”. "Il lato autobiografico è preponderante" dice: “ma è finalmente il disco da cui esce la mia identità artistica, quello che più mi rappresenta nella totalità. Nasce da una serie di fasi abbastanza difficili, ma non c'è solo la dimensione lirica negativa e pessimista, c'è anche un lato di speranza e di ottimismo, in ogni canzone".