Il balletto sexy di Sharon Stone fa impazzire i fan

Il tempo passa ma non sembra lasciare nessun segno sulla bellissima Sharon Stone, che nonostante i suoi 59 anni continua a essere una vera e propria icona della sensualità al femminile. Ne è una prova schiacciante il video recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui la star americana improvvisa un balletto molto sexy durante un servizio fotografico per GQ Italia, facendo così perdere la testa a tantissimi fan. Una clip in cui a parlare è il corpo della diva, che muovendosi a ritmo di musica provoca e conquista la rete ottenendo oltre 100mila visualizzazioni in pochi giorni.