14 aprile 2015 Il bacio di Madonna: Drake disgustato per colpa del rossetto La regina del pop ruba un bacio al rapper, ecco il perché della sua reazione

12:53 - Tutta colpa del rossetto. Il bacio che Madonna ha dato al cantante Drake sul palco del Coachella ha fatto il giro del mondo e la reazione del giovane, che è apparso disgustato, sta facendo impazzire il web. Drake ha cinguettato di essere stato felice del bacio e una fonte vicina al cantante ha detto che la sua reazione è stata dovuta al rossetto. Peraltro quasi invisibile.

Già perché se Madonna aveva un rossetto era di un colore neutro che poco si vedeva. Eppure il sapore del lucidalabbra deve aver infastidito Drake che sorpreso da Madonna ha detto: “Cosa c...o è successo?”. La regina del pop ha replicato su Instagram scrivendo: "Se non ti piaccio ma continui a seguire tutto quello che faccio - ha scritto la star - str**** sei un fan!".



Drake dal canto suo ha cinguettato: "Non fraintendete il mio shock! Ho avuto un bacio dalla regina Madonna e questo mi fa sentire alla grande! Grazie Madonna". Secondo il sito Tmz Drake avrebbe detto a un amico che non è stato il bacio a infastidirlo ma il rossetto che la cantante aveva sulle labbra.