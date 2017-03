iHeart Radio Awards, super serata per Bruno Mars e Justin Timberlake

Si sono svolti domenica 5 marzo gli iHeartRadio Music Awards a Inglewood, in California. La quarta edizione dei premi organizzata dalla radio online iHeartRadio, hanno visto l'esibizione di Big Sean, Chris Martin, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Katy Perry e la sorella di Miley Cyrus, Noah. Se il premio come innovatore dell’anno è stato vinto da Bruno Mars, Justin Timberlake ha vinto il premio per la canzone dell’anno con "Can’t Stop The Feeling".