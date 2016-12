Iggy Pop, modello nudo per gli studenti dell'Accademia di New York

Il suo corpo è "fondamentale per capire la musica rock" perché testimone "di tantissime cose" e per questo "deve essere documentato". Con questa motivazione Iggy Pop è stato fortemente voluto dall'Accademia d'Arte di New York come modello. E il frontman 69enne degli Stooges non ci ha pensato due volte a posare nudo per 21 studenti, dai 19 agli 80 anni. I ritratti andranno in mostra al Brooklyn Museum.