12 aprile 2016 Iggy Azalea, ultimatum a Nick Young: "Se mi tradisce ancora, gli taglio il pene" La rapper australiana minaccia il compagno dopo il video virale in cui il cestista dei Lakers ha ammesso di averla tradita

Iggy Azalea minaccia di usare la mano pesante contro il fidanzato Nick Young dopo i rumors di un tradimento dal parte del cestista dei Los Angeles Lakers, scatenati da un video girato dal compagno di squadra D'Angelo Russell e diventato virale. In una intervista radiofonica, la rapper ha minacciato Young di tagliargli il pene in caso di un nuovo tradimento: "Un altro video o una cosa del genere e si ritroverà con un quarto di carne in meno".

Le frizioni nella coppia, che sta insieme dal novembre 2013, sono nate in seguito a un video in cui Nick Young, ripreso di nascosto dal compagno di squadra D'Angelo Russell, in spogliatoio, gli confessa un tradimento. La registrazione ha fatto il giro del web arrivando anche a Iggy Azalea, che così è venuta a sapere della scappatella del compagno. Una crisi privata che è diventata anche caso sportivo con lo spogliatoio dei Lakers che ha immediatamente isolato Russell, mentre Young non è stato più convocato.

Iggy Azalea ultimatum a Nick Young 1 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 2 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 3 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 4 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 5 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 6 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 7 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 8 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 9 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 10 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 11 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 12 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 13 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 14 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 15 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 16 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 17 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 18 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 19 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita 20 di 20 Instagram Instagram Iggy Azalea ultimatum a Nick Young La rapper minaccia il fidanzato cestista, reo di averla tradita leggi dopo slideshow

Nell'intervista radio a "Orlando & The Freakshow" su Wild 94.1, dove la rapper australiana era intervenuta per presentare il suo nuovo lavoro "Digital Distorsion", la Azalea ha detto che quello che ha visto nel video di D'Angelo Russell non l'è piaciuto per nulla, annunciando poi di voler evirare il compagno in caso di un nuovo tradimento o solo di voci. E pensare che lo scorso giugno i due avevano annunciato le nozze, ritardate poi dagli impegni della cantante, alle prese con il suo tour. I due comunque stanno ancora insieme, anche se Iggy Azalea si candida a nuova Lorena Bobbitt. Nick Young è avvisato.