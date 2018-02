Idris Elba si sposa ancora! Proposta di matrimonio in pubblico

Idris Elba è un uomo molto romantico, come sulle scene non si è abituati a vederlo. Il suo gesto plateale, inginocchiarsi sul palco di un cinema di Londra per chiedere alla fidanzata Sabrina Dhowre di sposarlo, ha fatto il giro dei social. Al suo terzo matrimonio, l'attore britannico ha scelto la proiezione del film " Yardie ", prima pellicola da lui diretta, per questo festeggiare questo momento personale particolarmente felice.

Si sono conosciuti in Canada durante le riprese del film "The Mountain Between Us" del 2017 e tra Idris Elba e Sabrina Dhowre, modella ed ex Miss Vancouver, è scattato subito il colpo di fulmine. Ora, dopo poco meno di un anno di fidanzamento, l'attore britannico già protagonista di serie tv di successo come "CSI: Miami" e "Luther" e di blockbuster amatissimi come "Pacific Rim" e "Thor", hanno deciso di convolare a nozze.



"Innamorarsi mentre si fa un film sull'amore è davvero speciale" aveva detto Idris tempo fa raccontando dell'infatuazione per la bella Sabrina che ora, dopo due matrimoni ormai alle spalle per Elba, diventerà sua moglie.



E Idris per chiedere in sposa la sua fidanzata ha scelto una formula decisamente "cinematrografica". Sul palco del cinema Rio di Londra, durante la proiezione del suo nuovo film "Yardie" si è improvvisamente inginocchiato per chiedere a Sabrina di sposarlo. Lei, emozionatissima, ha fatto cenno di sì con la testa, tra gli applausi dei presenti.