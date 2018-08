Idris Elba nuovo James Bond? L'attore smentisce ufficialmente i nuovi rumor

Sono anni che gira la stessa voce: Idris Elba potrebbe succedere a Daniel Craig e diventare il nuovo 007, nonché primo di colore. Ma sono anni che le voci rimangono tali. Negli ultimi giorni il suo nome è tornato alla ribalta, complice il Daily Star. Elba ha dapprima alimentato il gossip twittando: "Il mio nome è Elba, Idris Elba", per poi prendere le distanza con decisione: "Don't believe the hype" ("Non credete a quello che si dice in giro").

Tra i più ricercati attori di Hollywood, dopo essersi fatto conoscere nelle serie tv "The Wire" e "Luther" (vincendo un Golden Globe), Elba ha recitato in blockbuster come "Thor", “Pacific Rim" e "Star Trek Beyond”.



Il Daily Star avrebbe alimentato i rumor selvaggi rendendo pubblica la rivelazione del regista Antoine Fuqua, candidato per dirigere il successivo 007, secondo cui Barbara Broccoli, storica produttrice statunitense dei film di James Bond, avrebbe detto di recente che è arrivato il momento di dare il ruolo a un attore nero. Lo staff di Fuqua ha tuttavia smentito all'Hollywood Reporter: "Non ha mai avuto una conversazione con Barbara sul franchise o su qualsiasi scelta sul casting. È tutto inventato". Anche gli agenti di Idris Elba hanno fatto sapere di non essere a conoscenza di questi colloqui.



Intanto il nuovo Bond uscirà l'8 novembre 2019 e sarà interpretato per la quinta (e ultima) volta da Craig e diretto da Danny Boyle, il regista inglese noto per "Trainspotting" e "The Millionaire".



Craig è il sesto attore a vestire i panni di 007 dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan. Tra i possibili candidati ai prossimi film del franchise ci sono, oltre a Idris Elba, anche Tom Hardy, Aidan Turner e Michael Fassbender.