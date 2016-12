Ibiza: la famiglia Le Bon in vacanza, tra gite "vip" in barca a vela e topless al sole

La data fissata per l'uscita del nuovo album dei Duran Duran , " Paper Gods ", è l'11 di settembre. E così Simon Le Bon ha tempo per concedersi qualche giorno di vacanza in famiglia. A Ibiza . Eccolo in barca a vela con la moglie Yasmin e un gruppo di amiche tra cui Natalie Imbruglia . Mentre la figlia Amber si gode l'isola concedendo ai follower di Instagram un sinuoso topless (di spalle...).

La passione di Simon Le Bon per la vela si perde negli anni, tanto che l'11 agosto del 1985 rischiò anche la vita quando la sua barca, il Drum, si rovesciò durante una regata. E così il cantante inglese appena può si concede un po' di relax in mare. In questo caso la destinazione scelta è stata Ibiza, dove la band terrà un concerto l'1 settembre.



Lupo di mare ma non solitario. Con lui c'era buona parte della famiglia e qualche amica illustre. La figlia Amber si è letteralmente innamorata di Ibiza, mostrando su Instagram panorami e foto personali dove spicca la sua bellezza. Che anche i Le Bon stiano pensando a un buon retiro nell'isola delle Baleari come l'ex chitarrista dei Duran Duran Andy Taylor? La reunion con il "wild boy" anche per il concerto di settembre è esclusa, ma se non altro Simon potrebbe diventare vicino di casa...