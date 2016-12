Ian McKellen rifiuta di celebrare un matrimonio vestito da Gandalf

Evento curioso per Ian McKellen nel mondo bizzarro delle celebrità. L'attore ha rivelato al DailyMail che gli era stato offerto 1,5 milioni di dollari per celebrare un matrimonio vestito da Gandalf, lo stregone de "Il Signore degli Anelli". La proposta era arrivata da Sean Parker, fondatore di Napster, per le sue nozze nel 2013 con la cantante Alexandra Lenas. Ma McKellen avrebbe declinato l'offerta dicendo: "Mi dispiace, ma Gandalf non celebra matrimoni".