Iaco con Luca Carboni per il video di "Il mio cuore fa ciock"

Esce il 20 maggio "Il mio cuore fa ciock", la cover del successo di Luca Carboni interpretata da Iaco, noto anche come Dj Squalo. Iaco la interpreta insieme allo stesso cantautore bolognese e la canzone fa da apripista all'album "Marco e basta", in uscita il 24 giugno. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima esclusiva.