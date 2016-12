I Wind Music Awards premiano il meglio della musica italiana

Tornano i Wind Music Awards che come ogni anno premiamo gli artisti italiani che con i loro album hanno hanno raggiunto i traguardi oro e platino. Il 4 giugno all' Arena di Verona ci saranno, tra gli altri, Biagio Antonacci , Claudio Baglioni e Gianni Morandi , Francesco De Gregori , Elisa , Emma , Fedez , Tiziano Ferro , Ligabue , Fiorella Mannoia , Marco Mengoni , Gianna Nannini ed Eros Ramazzotti .

La serata sarà condotta per il quarto anno consecutivo da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Ospite internazionale sarà Omi, il cantautore giamaicano che sarà premiato per il successo del suo singolo "Cheerleader", certificato doppio platino e stabile da settimane ai vertici delle classifiche.



Sul palco un omaggio a Pino Daniele, con un premio per il suo Nero a metà Special Extended Edition che ha raggiunto la certificazione oro. Tra gli altri riconoscimenti, il premio speciale Arena di Verona che quest'anno verrà consegnato a Carlo Conti, e il premio speciale Earone Airplay che per il secondo anno consecutivo verrà assegnato a Ligabue, in quanto artista con il maggior punteggio nella classifica dell'airplay radiofonico tra maggio 2014 e maggio 2015.