I Subsonica "invadono" i Navigli di Milano

Concerto 'acquatico' per i Subsonica, che si sono esibiti sull'alzaia Naviglio Grande di Milano di fronte a migliaia di fan per uno speciale mini-concerto. La band torinese ha proposto due brani tratti dall'ultimo album "Una nave in una foresta": l'energico "Specchio" e la ballad "Di domenica". In scaletta anche i successi del passato come "Nuova ossessione", "Tutti i miei sbagli", "Incantevole", "Istrice" e "Discoteca Labirinto".