I Red Hot Chili Peppers tornano con "Dark Necessities", apripista di "The Getaway"

Il precedente lavoro dei Red Hot Chili Peppers ("I'm With You") è del 2011 e ha raggiunto la vetta delle classifiche in 18 paesi. Oltre ad essere tra i gruppi rock più famosi di sempre, la band (il cantante Anthony Kiedis, il bassista Flea, il batterista Chad Smith e il chitarrista Josh Klinghoffer) ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel corso della carriera e vinto ben 6 Grammy Awards, guadagnandosi un posto nella Rock and Roll Hall of Fame nell'aprile 2012.

La tracklist di "The Getaway":



1. The Getaway

2. Dark Necessities

3. We Turn Red

4. The Longest Wave

5. Goodbye Angels

6. Sick Love

7. Go Robot

8. Feasting on the Flowers

9. Detroit

10. This Ticonderoga

11. Encore

12. The Hunter

13. Dreams of a Samurai