I Red Hot Chili Peppers cancellano concerto, Anthony Kiedis ha un malore

I Red Hot Chili Peppers hanno dovuto cancellare il loro concerto al Weenie Rost di Irvine, in California ieri sera, sabato 14 maggio, perché il loro frontman Anthony Kiedis è stato ricoverato in ospedale per un malore. Secondo la rivista 'Billboard', il cantante è stato portato via in ambulanza a causa di forti dolori allo stomaco.