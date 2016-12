I Radiohead tornano sul web con il video della nuova canzone "Burn the witch"

Come ampiamente pronosticato i Radiohead riappaiono sul web con il loro nuovo lavoro. Dopo la scomparsa dalla Rete , con tutti i profili social della band lasciati in bianco per un giorno, ecco ricomparire Thom Yorke e soci con il videoclip del nuovo singolo " Burn the witch ", che anticipa il nuovo album atteso per la metà del 2016. I Radiohead hanno diffuso sui social anche l'artwork che accompagnerà il singolo, disponibile in digitale dal 4 maggio.

Diretto da Chris Hopewell, che già aveva lavorato con i Radiohead in passato, il video è una clip animata.



"Burn the witch" era stata anticipata da misteriosi volantini con la scritta "Sing the song of sixpence that goes - Burn the witch - We know where you live". Un semplice foglio stampato in bianco e nero, con il logo dell'orsetto della band, che cita la celebre filastrocca "Sing a song of sixpence" e quello del vecchio brano inedito che il gruppo ha ora inciso.



La fuga dal web aveva subito fatto pensare a una trovata di marketing da parte di Yorke e compagni, non nuovi a iniziative spiazzanti per promuovere i loro progetti.