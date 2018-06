I Quintorigo festeggiano 20 anni dall'esordio con il doppio album "Opposites"

Enrico Rava è presente in ben 6 brani, come è nata la collaborazione con lui?

Col Maestro abbiamo iniziato a collaborare fin dal primo nostro album (Rospo, 1999) e le nostre strade si sono incrociate ogni volta che è stato possibile: non si tratta solo di un grande musicista, ma di una persona di straordinaria saggezza ed esperienza: non potevamo non “convocarlo” per un’opera così importante nella nostra carriera.



Da Monk a Coleman e da Bowie ai RATM c'è mondo sonoro in mezzo. Come avete scelto i brani da rivisitare e perché proprio quelli? E come avete pensato a "renderli vostri”?

La scelta è stata difficile per la grandissima varietà del materiale che ogni giorno ci incuriosiva, ci stimolava… diciamo semplicemente che si tratta di artisti giganteschi, imprescindibili, senza far torto ai tanti che abbiamo depennato dalla lista… Lavorare su musiche altrui per noi è sempre stato assai stimolante, non a caso abbiamo realizzato in passato tre ponderose monografie su Mingus, Hendrix e Zappa. E’ un po’ come dialogare con chi non c’è più e ci ha lasciato un’eredità enorme: una sfida che abbiamo sempre ingaggiato con umiltà ed onestà, senza presumere di metterci al loro livello, semmai appunto dialogando con loro ed attualizzandoli, anche a beneficio dei tanti che purtroppo non li conoscono. -Come sarà il nuovo tour alla luce di questo disco? Forse per la prima volta, almeno negli ultimi anni, il live sarà completamente rinnovato: si tratterà di una versione live pressoché integrale del doppio cd, quindi uno spettacolo intenso, vario ed appagante, che metterà in luce anche la nostra esperienza ventennale sul palco e cercherà di creare una relazione di interplay ed empatia col pubblico.