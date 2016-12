I Negrita pronti ad incendiare Milano

17:28 - Il tour dei Negrita, partito il 10 aprile da Firenze, fa tappa a Milano. Sabato 18 aprile il gruppo aretino salirà sul palco del Forum di Assago per la quinta data della tournée di supporto all'album "9". Pau e i compagni Drigo, Mac, Ghando, Cris e Giacomo Rossetti faranno ballare il pubblico con i brani nuovi e i pezzi storici; equilibrano la loro vocazione rockcon ballad più romantiche e intime.

Dall'ultimo disco "9" suoneranno "Mondo politico", "Poser", "Baby I'm in Love", "Se sei l’amore", "1989", "Que será, será" e "Il gioco". Ma non mancheranno i brani cari ai loro seguaci come gli energici "Cambio", "In ogni atomo" e "Il libro in una mano, la bomba nell’altra"; passando per le romantiche "La tua canzone", "Ho imparato a sognare" e "Splendido" fino alle intramontabili "Mama Maè", "Magnolia" e "Brucerò per te"