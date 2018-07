I Linkin Park ricordano Chester Bennington a un anno dalla tragica scomparsa

Così i Linkin Park hanno ricordato il loro compagno e amico: "A nostro fratello Chester. E' passato un anno dalla tua scomparsa, un percorso straziante di dolore, rifiuto e accettazione e nonostante questo sembra ancora che tu sia vicino a noi, circondandoci con il tuo ricordo e la tua luce. Sei unico nel tuo genere e hai lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori, i nostri scherzi, la nostra felicità, la nostra tenerezza. Siamo eternamente grati per l’amore, la vita e la passione creativa che hai condiviso con noi e con il mondo. Ci manchi più di quanto le parole possano esprimerlo".



Bennington si è tolto la vita a 41 anni, a due mesi di distanza dal suidicio dell'amico Chris Cornell. Ha lasciato 6 figli. A settembre la moglie Talinda aveva pubblicato un video che ritraeva il cantante, girato appena 36 ore prima del suicidio: niente che avrebbe fatto presagire il gesto estremo che sarebbe stato compiuto. E aveva scritto: "Vi mostro questo per farvi sapere che la depressione non ha alcuna faccia o forma".



Il 27 ottobre all’Hollywood Bowl di Los Angeles si è poi svolto il Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington, concerto-evento in memoria del vocalist a cui hanno prtecipato numerosi ospiti (Blink-182, Jonathan Davis dei Korn, Daron Malakian e Shavo Odadjian dei System Of A Down, M. Shadows e Synyster Gates degli Avenged Sevenfold, Ryan Key degli Yellowcard, Oli Sykes dei Bring Me The Horizon e Kiiara e Machine Gun Kelly, Alanis Morissette, Steve Aoki).



A metà dicembre è uscito "One More Light Live", l'album live dei Linkin Park registrato dal vivo durante l'ultimo "One More Light World Tour 2017" e dedicato alla memoria del cantante