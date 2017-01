I Legnanesi volano in Brasile come "I Colombo... viaggiatori!"

Le battute sono sempre state il loro forte, come d'altronde i balletti. Ma stavolta I Legnanesi si spingono oltre e volano fino in Brasile. Dal 4 gennaio al 19 febbraio Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia) e Luigi Campisi (Giovanni) volano fino in Brasile. E già, i Legnanesi sono infatti in scena con la nuova commedia "I Colombo... viaggiatori!" al Teatro Nazionale Che Banca di Milano. Con un un solo obiettivo e una morale: "Fare del bene fa bene a chi lo fa".

Con le valigie piene di risate, attraversano l’oceano su una nave da crociera. Nonostante le difficoltà economiche, Teresa, Mabilia e Giovanni hanno adottato a distanza un bambino brasiliano.

Negli anni, il ragazzo - grazie alle donazioni de I Colombo - è cresciuto con una buona educazione ed istruzione e la curiosità di conoscere i genitori e "sorellina" adottivi è tale da portare Paolo Roberto Josè Amarildo Santos Do Nascimiento (detto Gegè) a raggiungerli a sorpresa, preceduto da una misteriosa raccomandata, per una vacanza di qualche settimana in Italia. Ma trasferirsi nel nostro Bel Paese è davvero una prospettiva migliore del paese da cui proviene Gegè?

Tra piume e paillettes, gag e massime dialettali, abiti colorati e rimandi a Wanda Osiris I Legnanesi proseguono la loro missione per un umorismo non volgare: "In un'Italia attanagliata dalla crisi il nostro modo di fare paga: la gente ha voglia di divertirsi e noi siamo gli ultimi forse a fare rivista in Italia", ha spiegato Provasio, che dello spettacolo è anche autore e regista.