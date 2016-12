20 luglio 2015 I grandi festival, da Nord a Sud gli eventi da non perdere Da giugno a ottobre si balla sotto le stelle. Moltissimi gli appuntamenti con grandi stelle internazionali, dai Muse a Robbie Williams, passando per Lady Gaga, Lenny Kravitz, i Metallica, Roisin Murphy e i Pet Shop Boys

Si avvicina l'estate e come ogni anno la musica non va in vacanza. Anzi. Quest'anno il cartellone dei festival estivi è ricchissimo, con grandi nomi e un programma che arriva fino a ottobre. Dagli appuntamenti ormai tradizionali, come Umbria Jazz di Perugia, a novità, come quelle milanesi dell'Estathè Market Sound e del Terraforma, per arrivare fino a Lubiana, dove quest'anno si svolge il Flow Festival. La capitale invece si anima con il Rock in Roma, mentre natura e musica si incontrano al Zanne Festival di Catania.

CarroponteTutto pronto per la 6.a edizione di Carroponte con i suoi appuntamenti ospitati dal parco archeologico ex industriale di Sesto San Giovanni Ex Breda, ormai punto di riferimento imprescindibile dell'estate lombarda. Una maratona di note, cultura, sapori e momenti d'incontro che inaugurerà il 4 giugno con il live de Lo Stato Sociale, primo passo di una stagione piena di sorprese che animerà l'estate sestese fino al 13 settembre.



Oltre 100 giornate di programmazione per un'imperdibile serie di concerti live su 3 palchi (di cui oltre la metà a ingresso gratuito) e attività per bambini, il tutto in una speciale cornice arricchita da mercatini artigianali, una libreria, tre diversi ristoranti e tanti bar con caffetteria e birre di qualità. Carroponte propone una programmazione musicale italiana e internazionale di primissimo ordine, un raffinato mix di rock, hip hop, raggae e pop, per un emozionante viaggio a 360 gradi tra le mille sfumature della musica.



I principali concerti in programma:

4 giugno - Lo Stato Sociale

5 giugno - Marracash

9 giugno -Sun Kil Moon

11 giugno - Il Cile

13 giugno - Primus

17 giugno - Il pan del diavolo

18 giugno - Cristina Donà

19 giugno - Tonino Carotone

20 giugno - Vallanzaska

23 giugno - Fedez

25 giugno - A Toys Orchestra

26 giugno - Clementino

30 giugno - Damian "jr.Gong" Marley

2 luglio - Cocorosie

4 luglio - Treves Blues Band

5 luglio - Giardini di Mirò & Max Collini (Offlaga Disco Pax)

8 luglio - John Hiatt

11 luglio - Mannarino

12 luglio - Ascanio Celestini

13 luglio - Stefano Bollani

14 luglio - Blonde Redhead

15 luglio - Paolo Benvegnù

17 luglio - Litfiba

18 luglio - Francesco De Gregori

23 luglio - Roberto Angelini

26 luglio - Deus

29 luglio - Bobo Rondelli

30 luglio - Ghemon

5 settembre - Carmen Consoli

10 settembre - John De Leo

12 settembre - J-Ax



Per informazioni e il calendario completo: www.carroponte.org



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL





Hydrogen Festival 2015 Dal 9 giugno al 29 luglio torna a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, il grande spettacolo di Hydrogen Festival: la kermesse, giunta all'ottava edizione, porterà sul mega palco allestito in piazzale Camerini il meglio della musica internazionale. Il 9 giugno gli OneRepublic porteranno a Piazzola il loro Native World Tour: si tratta dell'unica data in Italia dopo l'apparizione dello scorso anno. I giorni 12, 13, 14, 17, 18 e 19 giugno la Company Arena si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per lo spettacolo di Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo.



L'evento elettronico dell'estate è il primo luglio, con l'esibizione sensazionale dei Chemical Brothers live. Il 6 luglio sarà la grande notte reggae con Damian “Jr.Gong” Marley. Mercoledì 8 luglio Sir Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds torneranno in Italia con l'album “Chasin Yesterday” e il meglio della musica degli Oasis. Sabato 11 luglio sarà protagonista la comicità con il nuovo spettacolo di Angelo Pintus. Il 17 Ben Harper & The Innocent Criminals, tornati insieme dopo anni di progetti collaterali, saranno sul palco per un concerto attesissimo.



Mark Knopfler, mito dei Dire Straits, e la sua band presenteranno il nuovo disco “Tracker” il 18 luglio. Il 25 sarà l'esplosiva energia di Anastacia ad essere protagonista e mercoledì 29 luglio il gran finale nel segno del rock con Lenny Kravitz. Forte del successo delle precedenti edizioni, Hydrogen Festival si conferma uno degli eventi musicali e culturali più interessanti d'Europa, unendo al valore degli artisti la bellezza della location, che gode di una impareggiabile quinta naturale data dalla facciata di Villa Contarini e dal grande porticato barocco.



IL CALENDARIO DEI CONCERTI



OneRepublic + The Last Internationale - 9 giugno

Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo - 12, 13, 14, 17, 18 e 19 giugno

The Chemical Brothers Live - 1 luglio

Damian “Jr.Gong” Marley + Special Guest - 6 luglio

Noel Gallagher's High Flying Birds - 8 luglio

Angelo Pintus - 11 luglio

Ben Harper & The Innocent Criminals - 17 luglio

Mark Knopfler and Band - 18 luglio

Anastacia - 25 luglio

Lenny Kravitz - 29 luglio



Per info e dettagli: www.zedlive.com

Kappa FuturFestivalDagli autori di Movement torna sabato 11 e domenica 12 luglio Kappa FuturFestival Torino Summer Music Festival 2015, il format d'Intrattenimento Intelligente di musica elettronica e arti digitali che nell'ultima edizione ha registrato oltre 30.000 presenze. La straordinaria location Parco Dora, il cast artistico internazionale, l'attenzione ai temi della promozione del territorio, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale motivano l'ambizione di Kappa FuturFestival a consolidarsi come punto di riferimento della scena elettronica europea.



L'edizione 2015 ospiterà i migliori artisti del panorama elettronico mondiale che animerano i quattro diversi palchi del festival (Main Stage, Dora Stage, House Stage e Bass Stage/Techno Stage): ai grandi nomi saranno affiancati anche i nuovi talenti della scena, per regalare al pubblico una selezione raffinata e capace di abbracciare l'intero universo della musica elettronica dalle origini alle tendenze più contemporanee. Grande attesa per la scheggia impazzita dell'elettronica contemporanea DIE ANTWOORD, per i giganti della techno Sven Väth, Solomun, Joseph Capriati, Marcel Dettmann & Ben Klock (in un inedito "back to back"), per il progetto Harvey's Discoteque e per Siriusmodeselektor, inedito trio formato dal duo tedesco dei Modeselektor, progetto amatissimo da Thom Yorke dei Radiohead, e dall'eclettico producer Siriusmo. Ad arricchire la musica del festival anche Cirko Vertigo, performance di Living Circus che sul Main Stage accompagneranno i set dei migliori dj internazionali con le arti aeree acrobatiche, vere e proprie Vertigini Circensi.



Le Prevendite e i Pacchetti Tickets + Hotel disponibili sul sito www.kappafuturfestival.com grazie all'accordo con Booking Piemonte, la piattaforma ufficiale di prenotazione online della Regione Piemonte atta a concretizzare un'offerta alberghiera dinamica, flessiva ed esaustiva. Ogni produzione Movement Entertainment è da sempre attenta ad offrire agli ospiti le migliori condizioni possibili affinchè possano intrattenersi nel pieno rispetto di sé stessi, del prossimo e dell'ambiente che li ospita. Kappa FuturFestival, promuove quindi occupazione, territorio e turismo: Il “Movement Hospitality System” aiuta la ricezione degli ospiti del festival oltre a sostenere l'utilizzo dei Mobility Partner GTT e Taxi 011.5730. Sono centinaia le persone coinvolte nell'organizzazione del festival che anche nel 2015 consolida la collaborazione con diversi gruppi industriali e fornitori con sede in Piemonte, con una ricaduta economica di circa 2,5 milioni di euro a "impatto 0” sulle finanze pubbliche. Kappa FuturFestival ambisce a diventare l'evento "most consumer friendly” d'Italia: accoglienza, vendita dei biglietti, circolazione di informazioni utilizzano le migliori tecnologie disponibili ed è il primo festival estivo di settore in Italia a vendere biglietti via smartphone. Kappa FuturFestival, patrocinato dalla Città di Torino, è sostenuto da Kappa, Red Bull, Bacardi, dai Media Partner LaFeltrinelli e Radio m2o e dal Cultural Partner Museo del Risparmio di Torino. Gelato ufficiale del festival è invece Sammontana, da sempre protagonista dei momenti più belli dell'"estate all'italiana". I protocolli medici sono operati da 118 e P.I.N. (Progetto Itinerante Notturno) presidi sanitari di Regione Piemonte. Il merchandising ufficiale di KappaFuturFestival è disponibili su www.kappastore.com/movement. Le prevendite sono disponibili qui: http://www.kappafuturfestival.it/2015/it/biglietti



SABATO 11 LUGLIO - Marcel Dettmann & Ben Klock, Solomun, Siriusmodeselektor, Pan-Pot, Seth Troxler, The Martinez Brothers, Kings of House NYC (David Morales, Louie Vega, Tony Humphries), Tale of us, Black Coffee, Eats Everything, My Favorite Robot. BASS STAGE: Calyx & Teebee, Alix Perez, Rockwell, Ivy Lab, Victor Chissano aka Kwality Mc & The Dreamers



DOMENICA 12 LUGLIO - Die Antwoord, Sven Väth, Jamie Jones, Kölsch, Joseph Capriati, Recondite (live), Pillowtalk (live), Harvey's Discotheque (Dj Harvey, Daniele Baldelli, Prins Thomas, Young Marco, I-Robots), Mind Against TECHNO STAGE: Oscar Mulero, Jonas Kopp (live), Alex Bau, Discrete Circuit

Locus FestivalForte di 10 anni consecutivi in costante crescita, il Locus Festival presenta la sua undicesima edizione con un respiro sempre più internazionale che animerà le strade e le piazze di Locorotondo e tutta la Valle d'Itria, magico angolo di Puglia fra le colline a due passi dal mare. Il Locus si svolgerà dal 24 luglio al 10 agosto e proporrà uno straordinario cast artistico che conferma il festival come uno tra i più ricercati e interessanti d'Italia. Nomi importanti come Gorge Clinton & Parliament Funkadelic, Sly & Robbie, Nils Petter Molvaer, Robert Glasper, Lamb, Bilal, Nils Frahm oltre a moltissimi altri artisti, si esibiranno durante tre weekend tematici: il primo dedicato alla moderna black music americana, il secondo alle leggende della contaminazione musicale e l'ultimo alle sue avanguardie elettroniche contemporanee.



Accanto ai grandi concerti si rinnova l'esperienza delle conferenze Locus Focus guidate da Ashley Kahn, uno dei più celebri critici musicali al mondo, e si inaugurano due nuovi format: il Premio BCC Locus dedicato alle eccellenze musicali del territorio, ed Elita Summer Sessions, evento live elettronico in collaborazione con Elita Design Week Festival di Milano. Per finire in bellezza la notte di San Lorenzo si terrà uno speciale evento di video mapping con grandi dj set, sonorizzazioni e mongolfiere, che dal belvedere di Locorotondo coinvolgerà l'intera Valle D'Itria. La maggior parte degli eventi saranno ad ingresso libero, a pagamento solo i concerti di George Clinton e Nils Frahm.



CALENDARIO EVENTI Venerdì 24 Luglio Ore 21:30 - Piazza Aldo Moro BILAL (USA) Live. Ingresso libero



Sabato 25 Luglio TBA



Domenica 26 Luglio Ore 21:30 - Piazza Aldo Moro ROBERT GLASPER TRIO (USA) Live. Presentazione nuovo album "Covered". Ingresso libero



Venerdì 31 Luglio Ore 21:30 - Piazza Aldo Moro BCC Locus Award Live. Serata dedicata alle eccellenze della musica nel territorio del Locus. Programma in definizione. Ingresso libero.



Sabato 1 Agosto Ore 21:30 - Piazza Aldo Moro SLY & ROBBIE meets NILS PETTER MOLVAER (JAM/NOR) Live. Unica data in Italia. Ingresso libero



Domenica 2 Agosto Ore 21:30 - Masseria Ferragnano GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC (USA) Live. Unica data in Italia. Ingresso a pagamento, prevendite su bookingshow.com



Sabato 8 Agosto Ore 21:30 - Piazza Aldo Moro LAMB (UK) Live. Ingresso libero



Domenica 9 Agosto Ore 21:30 - Mavù Club ELITA SUMMER SESSIONS con: NILS FRAHM (UK) GIANLUCA PETRELLA (ITA) M+A, JOLLY MARE, POPULOUS, GODBLESSCOMPUTERS, MORDECAI, Z.I.P.P.O. (ITA) Live + dj set. Ingresso a pagamento, prevendite su bookingshow.com



Lunedì 10 agosto Ore 21:30 - Belvedere via Nardelli Locus Visual Party Festa conclusiva con dj set, sonorizzazioni live, video mapping e mongolfiere Ingresso libero

Postepay Milano Summer FestivalNell'area esterna al Forum di Assago che fu del Festival Latinoamericando, quest'anno nei mesi di giugno e luglio sarà di scena il pop, il rock e la dance. Un'offerta musicale a 360°, che va dai Metallica a David Guetta, con però una spiccata tendenza internazionale, visto che l'unico italiano in cartellone sarà Nesli. L'area destinata a ospitare gli spettacoli sarà dotata di bar, posti ristoro e zone di intrattenimento: un secondo palco - rispetto a quello principale destinato a ospitare i live set di gruppi e artisti - sarà dedicato ai DJ, e - durante le serate di venerdì e sabato, si trasformerà in una discoteca all'aperto. L'arena concerti avrà una capienza di oltre 15mila spettatori.



Il programma dei concerti:

2 giugno - Metallica + Faith No More

3 giugno - Incubus + The Last Internationale

6 giugno - David Guetta

11 giugno - Limp Bizkit + Mark Tremonti

20 giugno -Sam Smith

23 giugno - Judas Priest + Five Finger Punch

24 giugno -Slash feauturing Myles Kennedy and the Conspirators

4 luglio - The Libertines

6 luglio - Noel Gallagher's High Flying Birds

14 luglio - Juanes

16 luglio - Nesli

22 luglio - Ben Harper & the Innocent Criminals



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Lucca Summer Fest Torna dall'1 al 28 luglio l'ormai tradizionale appuntamento con il "Lucca Summer Fest", giunto alla 18.ma edizione. Anche quest'anno la Piazza Napoleone di Lucca sarà teatro di grandi appuntamenti con stelle della musica nazionale ed internazionale. Spiccano i concerti di Bob Dylan (nella stessa serata di Francesco De Gregori), Robbie Williams, Mark Knopfler e l'unica data italiana di John Legend. Ma il calendario è davvero fitto di show di livello altissimo.



I concerti in programma:

1 luglio - Bob Dylan + Francesco De Gregori

5 luglio - John Legend

7 luglio - Los Lobos

8 luglio - Paolo Nutini

9 luglio - The Script

10 luglio - Billy Idol

11 luglio - Elton John

20 luglio - MS Lauryn Hill

22 luglio - Mark Knopfler

23 luglio - Robbie Williams

24 luglio - Fedez - JAx

26 luglio - Lenny Kravitz

28 luglio - Snoop Dog



Per informazioni: www.summer-festival.com



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL



Estathè Market SoundEstathé Market Sound, in programma dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, è la grande novità nell'intrattenimento dell'estate milanese nell'anno di Expo 2015, a partire dalla location. Per la prima volta, infatti, i Mercati Generali di Milano aprono ad un festival. Un'area di 12.000 mq dove far convivere musica live con grandi nomi, divertimento per tutte le età e quality street food con i prodotti dei Mercati Generali. Il festival, promosso da So.ge.Mi con il sostegno del Comune di Milano, è organizzato da Punk For Business in partnership con Estathé ed è inserito all'interno del cartellone di eventi ufficiali di Expo In Città.



Estathé Market Sound non è solo musica. I Mercati Generali ospiteranno anche un'area fun park, aperta ogni sabato e domenica e dedicata alle famiglie. Verranno allestiti un parco divertimenti - pensato per bambini sia abili sia disabili, dotato di assistenza con personale qualificato per tutto l'orario di apertura – ed un palco multifunzionale per show, concerti, reading ed attività dedicate ai giovani e alle famiglie con bambini. Il pubblico avrà così la possibilità di vivere un'esperienza unica, tra relax, cibo e divertimento, anche nel corso della giornata e non solo durante le performance degli artisti.



Parte fondamentale dell'esperienza di Estathé Market Sound è l'area dedicata al cibo, tema portante di Expo 2015, declinato per l'occasione in un'esperienza di Quality Street Food con i prodotti di eccellenza dei Mercati Generali. Saranno presenti all'interno della food area dei Mercati Generali operatori selezionati, che proporranno tutte le migliori qualità del cibo di strada della tradizione italiana e internazionale.



I concerti in programma:



12 giugno - Verdena

13 giugno - Africa Unite, Cassius, Motel Connection dj set

20 giugno - Skrillex

21 giugno - Morgan Heritage

3 luglio - Toto

6 luglio - Sheppard

7 luglio - D'Angelo & The Vanguard

8 luglio - Nicki Minaj

10 luglio - Francesco Renga

15 luglio - The Kolors

18 luglio - Club Dogo

25 luglio - Giorgio Moroder

1 agosto - Incognito

27 agosto - Gogol Bordello

1 settembre - Jack Savoretti

7 settembre - Renzo Arbore

19 settembre - Subsonica



Per informazioni e il calendario completo: http://www.estathemarketsound.it/



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL





Brianza Rock FestivalBrianza Rock Festival diventa grande e per festeggiare la sua quinta edizione apre a un cast composto dalle band più rappresentative del panorama musicale italiano. Bluvertigo, Subsonica e Afterhours sono gli strepitosi tre nomi attesi il 12, 13 e 14 giugno all'Autodromo Nazionale Monza, ospitati dal Festival organizzato dall'Associazione Monzabrianzaeventi, nato per valorizzare il movimento musicale e culturale del territorio e sostenere le Associazioni al servizio del cittadino.



Sul palco del Brianza Rock Festival anche i vincitori di "Rockin' The School - Studenti&Giovani in concerto", il contest di band emergenti fortemente voluto anche quest'anno dall'Associazione MonzaBrianzaEventi. Concluso il 30 aprile, il concorso ha visto per quattro settimane le 12 band emergenti (selezionate da una giuria tecnica tra le centinaia di band che si sono proposte in questi mesi) esibirsi sul palco del Rock'n Roll di Rho e conquistarsi la possibilità di aprire una delle tre serate del Brianza Rock Festival edizione 2015. Mataleòn e Sandflower sono le band vincitrici del concorso, a loro si aggiungono i Mr. Kite, trionfatori della scorsa edizione. Nell'area concerti dell'Autodromo Monza i tre gruppi calcheranno lo stesso palco di Bluvertigo (Mataleòn), Subsonica (Mr. Kite) e Afterhours (Sandflower).



La nuova area di tutti i concerti è il fronte Paddock dell'Autodromo Nazionale Monza, una location suggestiva che potrà accogliere oltre 20mila persone. Un palco nuovo, un'area ospitalità, un ristorante, le birrerie e diverse zone d'intrattenimento a disposizione del pubblico. L'area concerti allestita diventerà uno spazio vivibile nell'arco di tutta la giornata, il Brianza Rock Festival si svolgerà in collaborazione con la 40ma edizione del Festival dello Sport che fino all'inizio dei live organizzerà una serie di appuntamenti sportivi.



Il calendario dei concerti

12 giugno - Santa Margaret, Eugenio Finardi, Bluvertigo

13 giugno - Jack Jaselli, Bugo, Subsonica

14 giugno - AIM, Io?Drama, Afterhours



Per informazioni: www.brianzarockfestival.com



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Umbria JazzLa "strana coppia" Tony Bennett-Lady Gaga, i Subsonica con tre jazzmen come ospiti, Paolo Conte in un concerto-omaggio al promoter perugino Sergio Piazzoli, Cassandra Wilson per il centesimo anniversario della nascita di Billie Holiday, l'inedito duo pianistico Danilo Rea-Ramin Bahrami uniti da Bach. Sono queste alcune delle proposte di Umbria Jazz 2015 (Perugia, 10-19 luglio). Confermata anche per quest'anno la sinergia con Young Jazz festival di Foligno, rassegna votata alla valorizzazione della musica "giovane" per anagrafe o per voglia di innovazione.



La formula prevede inoltre una decina di concerti gratuiti tutti i giorni nei giardini Carducci ed in piazza IV Novembre, più la tradizionale street parade della marching band (i Funk Off).



Il calendario:

10 luglio - Paolo Conte

11 luglio - Barber Mouse e poi Subsonica UJ special project

12 luglio - Stefano Bollani "Sheik Yer Zappa"

13 luglio - The Bad Plus Joshua Redman e Snarky Puppy

14 luglio - Chick Corea & Herbie Hancock

15 luglio - Tony Bennett & Lady Gaga

16 luglio - Robert Glasper Trio e Cassandra Wilson

17 luglio - Caetano Veloso & Gilberto Gil

18 luglio - The Brand New Heavies e Incognito

19 luglio - Taylor McFerrin, Daymè Arocena, Orlando Julius & Heliocentrics, Romare e Gilles Peterson Dj set



Per informazioni e biglietti: www.umbriajazz.com



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL







Mi Ami FestivalDal 5 al 7 giugno, al Circolo Magnolia nel parco dell'Idroscalo, alle porte di Milano, è il momento della "Musica Importante". Il "MI AMI Festival" è giunto all'undicesima edizione e ogni anno riesce a unire le migliori realtà musicali nazionali con il miglior pubblico d'Italia, che si cerca e si trova sotto i palchi, dietro gli alberi, tra gli stand o seduto in collinetta.



Il programma del PALCO SANDRO PERTINI:



5 giugno



Populous

Appino

Riccardo Sinigallia

Nadàr Solo

The Monkey Weather

djset

Ty1



6 giugno

M+A

Levante

Colapesce

Mecna

Niagara

Albedo

djset

Jolly Mare

Albertino



7 giugno

Post-CSI + OSPITI

Morgan

Rachele Bastreghi

WOW

Alessandro Grazian

djset

Rockit All Starz



Per informazioni e il programma completo: www.rockit.it/miami/2015/



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Postepay Rock in RomaSi svolgerà dal 14 giugno al 6 settembre, la settima edizione del "Postepay Rock in Roma", il festival musicale che avrà come teatro l'Ippodromo della Capannelle. Particolarmente nutrito il cartellone di quest'anno, che vede numerosi big della scena internazionale, come Muse, Robbie Williams e Lenny Kravitz, senza perdere d'occhio i nomi italiani, come Caparezza, Litfiba e Verdena.



In poco più di 6 anni il "Postepay Rock in Roma" ha conquistato un posto di prestigio tra i festival internazionali più attesi della stagione estiva: con oltre 1 milione di persone dall'inizio a oggi, l'andamento costante di crescita delle presenze ha alimentato negli anni l'interesse tra i giovani per la proposta culturale - fino a renderlo un elemento fondante dell'estate romana riconoscibile a livello internazionale.



IL CALENDARIO:

Domenica 14 giugno - ALT J

Martedì 16 giugno - SLIPKNOT accompagnati da due “super special guest”, AT THE GATES e KING 810;

Sabato 20 giugno - FEDEZ;

Domenica 21 giugno - SAM SMITH

Martedì 23 giugno - SLASH featuring Myles Kennedy & The Conspirators (+ special guest);

Martedì 30 giugno - MUMFORD & SONS;

Mercoledì 1° luglio - DAMIAN “JR.GONG“ MARLEY (+ special guest)

Giovedì 2 luglio - THE CHEMICAL BROTHERS

Sabato 4 luglio - J-AX;

Martedì 7 luglio - ROBBIE WILLIAMS

Mercoledì 8 luglio - STROMAE + Years & Years special guest;

Giovedì 9 luglio, NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS

Martedì 14 luglio - VERDENA

Sabato 18 luglio - MUSE

Venerdì 24 luglio - LITFIBA

Sabato 25 luglio - CAPAREZZA

Lunedì 27 luglio - LENNY KRAVITZ con GARY CLARK JR., come special guest;

Mercoledì 26 agosto - TAME IMPALA + NICHOLAS ALLBROOK;

Domenica 6 settembre - LINKIN PARK;



Per INFO: www.rockinroma.com



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Mondo IchnusaGli ospiti dell'ottava edizione di "Mondo Ichnusa", la terza consecutiva sulla spiaggia oristanese di Torregrande (ingresso gratuito) sono i rapper J-Ax e Fedez per la serata inaugurale di venerdì 3 luglio e Caparezza sabato 4 luglio. La serata inaugurale sarà divisa in due parti. Nella prima J-Ax e Fedez eseguiranno i loro brani in versione originale. Nella seconda parte proporranno alcuni brani dei rispettivi repertori accompagnati e reinterpretati dall'Orchestra Filarmonica italiana che salirà sul palco con 30 elementi e sara' diretta dal maestro Daniele Parziani. Sabato 4, protagonista assoluto sarà Caparezza col suo "Museica Tour II - The Exhibition".



Venerdì e sabato sul palco anche le band emergenti isolane vincitrici del concorso Ichnusa Music Contest che si concluderà entro il 15 giugno. La conferma della location di Torregrande, hanno spiegato gli organizzatori, è il risultato della collaborazione del Comune di Oristano e della sua posizione strategica e centrale che ha favorito lo scorso anno la partecipazione di 100 mila spettatori nell'arco delle due serate.



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Villa Arconati Music FestivalSi tiene dal 20 giugno al 21 luglio la 27.ma edizione del Festival di Villa Arconati. Un progetto musicale e culturale realizzato grazie alla collaborazione fra il Comune di Bollate, Il Polo Culturale Insieme Groane, la proprietà di Villa Arconati e i sostenitori della manifestazione. L'origine dell'evento risale al 1985, anno in cui per la prima volta Villa Arconati viene aperta al pubblico per ospitare concerti di musica classica. La rassegna di musica avrebbe lasciato spazio nel 1989 al “Festival di Villa Arconati”, il quale, nel corso di tutti questi anni, si è affermato una delle manifestazioni più prestigiose dell'estate milanese. Anche quest'anno il cartellone è estremente vario (si passa dal jazz di Caetano Veloso e Gilberto Gil all'industrial degli Einsturzende Neubaten) e ricco di eventi di richiamo.



Il calendario dei concerti:

20 giugno - Patti Smith

30 giugno - Fiorella Mannoia

6 luglio - Einsturzende Neubaten

11 luglio - Caetano Veloso e Gilberto Gil

14 luglio - Orquesta Buena Vista Social Club

16 luglio - Bruno srl

18 luglio - Nina Zilli

21 luglio - The Kooks



Per informazioni: www.festivalarconati.com



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Diz FestivalDIZ è il primo festival pensato da "I Distratti", realtà attiva da anni nell'organizzazione di iniziative musicali, e della promozione culturale a Milano. DIZ sarà un festival dall'approccio internazionale, una rassegna centrata sulla qualità musicale del cast, che sarà in grande parte composto da artisti in arrivo da tutto il mondo, ma anche nel modo di porsi e nei servizi che offrirà al pubblico. Dal 3 al 5 luglio, tre giorni nel centro di Milano dedicati alla musica e a tutte le contaminazioni musicali.



Il programma dei concerti:



3 luglio - Talisco, Lucio Corsi, C+C=Maxigross, IO?Drama, Daniele Celona, Dimartino, Meg

4 luglio - Giuliano Dottori, Nova Heart, Frank Sent Us, Omosumo, Dargen D'Amico

5 luglio - La Maison Tellier, Ilaria Graziano & Francesco Forni, Sycamore Age, Mamavegas, Luca Sapio & The Dark Shadows



Per informazioni: www.dizfestival.com



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Siren FestivalTre giornate di grande musica in una cornice unica, quella di una città storica affacciata sul mare. E' il Siren Festival di Vasto, in provincia di Chieti, che si terrà dal 23 al 26 luglio. A fare da headliner alle due serate di concerti ci saranno i Verdena e James Blake, ma c'è da tenere d'occhio anche l'unica data italiana di Jon Hopkins.



I concerti in programma:

24 luglio - Gazelle Twin, Clark, Sun Kil Moon, Jon Hopkins e Verdena

25 luglio - Pins, Colapesce, Nadine Shah, The Pastels e James Blake



Per informazioni e il programma aggiornato: www.sirenfest.com



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Zanne FestivalQuattro giorni di grande musica internazionale immersi nel verde del Parco Gioeni. Lo Zanne Festival, giunto alla terza edizione, si svolgerà dal 16 al 19 giugno e conferma la sua vocazione all'indie internazionale. Catania in tal senso è il contesto perfetto, avendo sin dagli anni 80 una scena musicale molto attenta al mondo del rock indipendente di stampo anglosassone. Oltre ai concerti il Festival offre molte attività collaterali, dai laboratori per i bambini al bazaar all'arte.



Il programma:



16 giugno

Franz Ferdinand & Sparks

Balthazar



17 giugno

Spiritualized

A Place To Bury Strangers

The Dead Brothers

Ultimate Painting



18 giugno

Four Tet

Hookworms

Luke Abbott

Peter Kernel

Camp Claude



19 giugno

Godspeed You! Black Emperor

Timber Timbre

Jacco Gardner



Per informazioni e il programma completo: www.zannefestival.net



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

YpsgrockDiciannove edizioni all'insegna dell'Indie Rock, con una regola aurea: l'Ypsi Once. Che significa che nessun artista potrà parteciparvi due volte con lo stesso progetto. Ypsigrock Festival, eletto quest'anno Miglior Festival d'Italia agli Onstage Awards, è da tempo diventato punto di riferimento di tutti gli appassionati di cultura indie. Si svolge dal 6 al 9 agosto a Castelbuono, in provincia di Palermo. Quest'anno la line up vede tra i protagonisti The Sonics, The Temples, Metronomy e Kate Tempest. Un'offerta di qualità in uno scenario unico, come quello offerto dal Castello Normanno di Castelbuono. Per vivere al meglio l'esperienza del Festival poi c'è l'Ypsicamping, il campeggio immerso nel parco delle Madonie.



Il calendario dei concerti:



7 agosto

Battles

The Sonics

Temples



8 agosto

Bipolar Sunshine

East India Youth

Kate Tempest

Metronomy



9 agosto

The Fat White Family

Future Islands

Notwist

Micah P. Hinson



Per informazioni e calendario completo: www.ypsigrock.com



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Goa~Boa festivalE' in arrivo per la 18esima edizione con un cast di grandi nomi il Goa~Boa festival, eccellenza dell'estate genovese e punto di riferimento nel calendario dei festival di settore. Si terrà dal 6 all'11 luglio all'Arena del Mare nel cuore del Porto Antico di Genova, una location particolare che rende Goa~Boa un festival che da sempre attrae pubblico da ogni latitudine.



Il calendario dei concerti:



6 luglio - Fedez

7 luglio - Franz Ferdinand & Sparks + George Ezra

8 luglio - Jimmy Cliff + Mellow Mood

9 luglio - Caravan Palace + Sweet Life Society

11 luglio - Bluvertigo + Luminal

16 luglio - Carmen Consoli



Per informazioni e calendario completo: www.goaboa.it



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

Flow FestivalIl Flow Festival di Helsinki, tra i più creativi ed originali festival al mondo, va in trasferta per la prima volta fuori dai confini nazionali ed approda a Lubiana, dal 26 al 28 giugno, nell'incantevole capitale della Repubblica Slovena. Con più di quaranta show dislocati in tre aree, in un ambiente unico come quello di una vecchia fabbrica risalente al diciannovesimo secolo, il Flow Festival di Lubiana ha una line up di grande livello, con headliner del calibro di Pet Shop Boys, Róisín Murphy, Metronomy ed artisti internazionali come Run The Jewels, Caribou, José González, Derrick May, Âme, Dixon, Bonobo, DJ Koze e Recondite, insieme agli sloveni Bad Copia, Edo Maajka, Polona Kasal x KALU e Torul. Al Flow Festival di Lubiana non mancano mostre di cultura urbana ed arti visive, c'è una forte connotazione ambientale, grazie all'uso di materiali di riciclo, energie rinnovabili, prodotti eco sostenibili e ristorazione locale, che riproducono fedelmente il concept del fratello maggiore scandinavo.



Il programma:

26 giugno - Metronomy, Jose Gonzalez, Derrick May, DJ Koze, Edo Maajka, The Stubs, Kiki, Aneuria & Ian F, Symann, Ichisan, Nakova, DJ Zhe, Bakto

27 giugno - Pet Shop Boys, Run The Jewels, Bonobo DJ set, Rush Hour label showcase: Antal, San Proper & Hunee Bad Copy, Jonathan, Trevor Deep Jr., Torul, Jardier, Niplodok (live), Splinterhouse "Gumitwist" takeover: Dulash der DJ, Vuka, E.B. King & Wichiwaka (LIVE)

28 giugno - Roisin Murphy, Caribou, Dixon, Ame, Recondite Live, Artan Lili, Lil Tony, Polona Kasal X Kalu, New Wave Syria, Evano & Roiss, Nitz & Fraku, Puff, Sench, Kors, Softskinson, Loutseau



Per informazioni: www.flowfestival.si/



VAI ALLA PAGINA SEGUENTE PER GLI ALTRI FESTIVAL

TerraformaTerraforma, il festival internazionale di musica dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità ambientale che l'anno scorso ha avviato, in collaborazione con la Fondazione Augusto Rancilio, un progetto di rigenerazione del Parco di Villa Arconati (Milano) ed entusiasmato oltre 2500 persone, ha annunciato la sua seconda edizione che si terrà dal 12 al 14 giugno 2015. Tre giorni intensi di performance dal vivo, workshop, talk con gli artisti e immersioni nella natura. Come una raffinata scultura sonora che lentamente prende forma, la musica di Terraforma affiorerà attraverso un percorso immaginifico dove ritmi jazz percussivi, battiti elettronici e sospensioni ambientali dal comune senso per la sperimentazione si alterneranno e si mischieranno fra loro fino a creare un'atmosfera unica, nell'incredibile contesto naturale e architettonico di Villa Arconati.



Programma:

12 giugno - HAMID DRAKE (US) CHARLES COHEN (US) BOCHUM WELT (IT) CONVEXTION (US) MARCO SHUTTLE (UK)

13 giugno - GEA BROWN (IT) MAURIZIO ABATE (IT) RAWMANCE (FR) VALERIO TRICOLI (IT) presented by S/V/N/ RABIH BEAINI (LB) SENYAWA (ID) KEITH FULLERTON WHITMAN (US) ROBERT LIPPOK (DE) DONATO DOZZY & NUEL play Aquaplano (IT)

14 giugno - TURBOJAZZ (IT) VOLCOV (IT) MARK ERNESTUS (DE) ITINERANT DUBS (UK) PAQUITA GORDON (IT) 291OUT (IT)



Per informazioni: www.terraformafestival.com/

Cassano FestivalDopo il grande successo di pubblico e critica dell'anteprima tenutasi nella splendida cornice del Parco di Villa Borromeo a Cassano D'Adda, torna il Cassano Festival 2015. Nell'edizione scorsa ricordiamo i concerti di Angelo Branduardi, Nicola Piovani e l'opera rock The Wall impreziosita dalla partecipazione di alcuni ballerini del Teatro alla Scala. Quest'anno saranno cinque gli appuntamenti che si svolgeranno tra il 17 giugno e il 15 luglio.



Il calendario dei concerti:



17 giugno

2Mondi e Vent Simphony Orchestra diretta dal Maestro Paolo Belloli in

I GIARDINI DI LUCIO omaggio a Lucio Battisti



22 giugno

L'Orchestra del Festival Puccini con i cantanti dell'Accademia in una Fantasia Pucciniana, un insieme di melodie, da Puccini alla tradizione popolare italiana



1 luglio

PFM Premiata Forneria Marconi in

ALL THE BEST

tutti i grandi successi della rock band italiana più famosa al mondo



8 luglio

Solis String Quartet e Gaetano Curreri in

"CANZONI DA CAMERA"

un viaggio nella vita musciale di Gaetano Curreri



15 luglio

Elio e il pianista Roberto Prosseda in

LARGO AL FACTOTUM

da Mozart a Rossini, da Weill a Lombardi un viaggio originale nella musica classica



Per biglietti e informazioni: www.cassanofestival.com

Enter inaugura la nuova stagione dello Space di IbizaE' tempo di aperture ad Ibiza e questo giovedì riparte la stagione di ENTER, la one night settimanale dello Space curata da Richie Hawtin che ogni giovedì schiera in campo musica, sake e innovazione tecnologica. 12 le settimane dal 2 luglio al 17 settembre, in cui ENTER cambierà radicalmente il concetto di fare clubbing, invitando ospiti internazionali e allestendo spazi che richiamano la natura dell'Isla Blanca e i tradizionali “dots”, dedicando ad ogni stanza del club una programmazione artistica e un'atmosfera unica, curata nei dettagli da Richie Hawtin in persona.



Novità di quest'anno è ENTER.CTRL dove prenderà forma CORVUS by CONDUCTR, l'installazione interattiva che permetterà di lanciare, mixare e trasformare estratti sonori forniti dagli artisti che si susseguiranno in consolle durante la stagione al fine di creare una traccia unica che espliciterà il link tra le varie composizioni attraverso visual e costellazioni di suoni e beat.



Di seguito il programma completo della stagione che vedrà in consolle oltre ai guest i resident Bella Sarris, Fabio Florido, Hito, Matador, Matthew Hawtin and TM404:



WEEK 1 2 LUGLIO

MAIN. RICHIE HAWTIN. GAISER. BLIND OBSERVATORY. TERRACE. TALE OF US. RECONDITE. BELLA SARRIS. SAKE. GUY GERBER B2B MATTHEW DEAR. HITO. MIND. ATEQ. CHARLIE DONT SURF. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 2 9 LUGLIO

MAIN. RICHIE HAWTIN. RØDHÅD. TM404. TERRACE. ME (LIVE). ENZO SIRAGUSA. BELLA SARRIS. SAKE. RICHIE HAWTIN B2B PACO OSUNA. FABIO FLORIDO. HITO. MIND. ETAPP KYLE. JANINA. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 3 16 LUGLIO

MAIN. RICHIE HAWTIN. ADAM BEYER. TERRACE. GUY GERBER. DJ TENNIS. SAKE. ADAM BEYER B2B IDA ENGBERG. BELLA SARRIS. MIND. PETAR DUNDOV. MATTHEW HAWTIN. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 4 23 LUGLIO

MAIN. RICHIE HAWTIN. DUBFIRE. TERRACE. MARTIN BUTTRICH. AUDIOFLY. MARC FAENGER. SAKE. MATADOR B2B MARC HOULE. JOHN ACQUAVIVA. FABIO FLORIDO. MIND. DANIEL MILLER. SETH HODDER. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 5 30 LUGLIO

MAIN. RICHIE HAWTIN. LEN FAKI. TERRACE. MAYA JANE COLES. HOT SINCE 82. SAKE. HEIDI B2B MISS KITTIN. BELLA SARRIS B2B RANDALL M. MIND. MATTHEW HAWTIN. NEEL. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 6 6 AGOSTO

MAIN. RICHIE HAWTIN. MARC HOULE. WHYT NOYZ. TERRACE. MACEO PLEX. MANO LE TOUGH. SAKE. RICHIE HAWTIN B2B CARL CRAIG. HITO. ROI PEREZ. MIND. MATTHEW HAWTIN. BLIND OBSERVATORY. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 7 13 AGOSTO

MAIN. RICHIE HAWTIN. RECONDITE. JANINA. TERRACE. DAMIAN LAZARUS. SKREAM. SAKE. MARCEL DETTMANN B2B BEN KLOCK. FABIO FLORIDO. LEE K. MIND. DEEPCHORD. ALEX UNDER. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 8 20 AGOSTO

MAIN. RICHIE HAWTIN. MATADOR. FABIO FLORIDO. TERRACE. DIXON - all night long SAKE. CHRISTIAN SMITH B2B WEHBBA. HITO. LEE K. MIND. DORISBURG. NESS CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 9 27 AGOSTO

MAIN. SVEN VÄTH. RICHIE HAWTIN. TERRACE. NINA KRAVIZ. JULIAN PEREZ. SAKE. tINI B2B BELLA SARRIS. HITO. MIND. MATADOR. CLARK WARNER. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 10 3 SETTEMBRE

MAIN. RICHIE HAWTIN c2c DUBFIRE. CHRISTIAN SMITH. DANTIEZ SAUNDERSON TERRACE. SOLOMUN - all night long SAKE. MAYA JANE COLES B2B KIM ANN FOXMAN. EAN GOLDEN. BELLA SARRIS. MIND. PLASTIKMAN (DJ Set). E/TAPE. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 11 10 SETTEMBRE

MAIN. RICHIE HAWTIN. CHRIS LIEBING. TERRACE. HEIDI. SUBB-AN. SAKE. RICHIE HAWTIN B2B MACEO PLEX. FABIO FLORIDO. HITO. MIND. DUBFIRE.. PYE CORNER AUDIO. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



WEEK 12 17 SETTEMBRE

MAIN. RICHIE HAWTIN. MARCEL DETTMANN. JULIAN JEWEIL. TERRACE. MIND AGAINST. MATADOR. BELLA SARRIS. SAKE. DUBFIRE B2B VICTOR CALDERONE. FABIO FLORIDO. HITO. MIND. TM404. .THE JASS. CNTRL. CORVUS by CONDUCTR.



ORARI D'APERTURA

ENTER.Sake 21.00h ENTER.Terrace 23.30h ENTER.Mind 23.30h ENTER.CNTRL 00.30h ENTER.Main 00.00h



DOVE Space Ibiza, Playa d'en Bossa, s/n 07817 Sant Josep de sa Talaia, Ibiza. T: +34 971 39 67 93

Positivus Festival Il Positivus Festival è situato nella pittoresca città di Salacgriva, sulla costa a nord della Lettonia. La lineup è completa: ci sono i migliori artisti della scena mainstream ma anche talenti emergenti che si fondono con le emozionanti performance artistiche e di danza nella bellissima e incontaminata location circondata dai boschi.



Line up

Basement Jaxx, Charlie XCX, Jack Garratt, Jungle, Kate Boy, Placebo, Robert Plant & The Sensational Shapeshifters, SOAK, St. Vincent, Tom Odell.



Quando

Dal 17 al 19 luglio



Per maggiori info

Visita il sito www.positivusfestival.com/lv/

DMX ExperienceDal 2 luglio al Maxxi la musica si fa arte e l'arte si fa musica: nasce DMX EXPERIENCE, una settimana d'incontri, dibattiti, mostre e dj set in cui per la prima volta in Europa, la musica elettronica si fonde con l'arte, anzi diventa arte stessa. A dare il via al progetto, sarà un percorso storico allestito dal 2 all'11 luglio al MAXXI di Roma, dove i visitatori avranno accesso partendo dall'elettronica d'avanguardia dei primi del 900' , passando per il rock, la disco, la techno e la house, fino ad arrivare ai giorni nostri. Un vero e proprio viaggio attraverso l'evoluzione del suono elettronico in cui saranno esposti diversi strumenti, partendo dai grandi classici come il Theremin e il sintetizzatore Moog, fino ad arrivare alle tastiere più moderne. In un mondo dove la tecnologia ha reso labile qualunque confine, la DMX Experience ha lo scopo di creare un vero e proprio spazio interattivo per raccontare la musica elettronica, un genere che negli anni è diventato un leit motiv oltre che uno stile di aggregazione. Tra gli ospiti Provenzano, Bolognesi, Coccoluto, Ralf e Joe T Vannelli. L'Experience sarà completata da più di cento scatti realizzati da Giovanni Canitano e da altri grandi celebri fotografi musicali durante festival e raduni di massa come l'Ultra Music Festival, o in club, discoteche e piazze.



Line up (ore 18:00 – 19:00)

Giovedì 2 luglio – Provenzano, Fabio Amoroso, Luca Martinelli

Venerdì 3 luglio – Chiara Robiony, Paola Dee, Manuela Doriani, Reneta Petrova

Sabato 4 luglio - Paolo Bolognesi, Alberto Remondini

Domenica 5 luglio - Massimo Voci, Danny Omich & Patrizio Mattei

Martedì 7 luglio - Claudio Coccoluto, P41

Mercoledì 8 luglio - Massimiliano Troiani, Alex Paletta

Giovedì 9 luglio – Ralf, Italian WaWe

Venerdì 10 luglio - Tommaso Checchi, Andrea Rango

Sabato 11 luglio – Joe T Vannelli, Daniel Jaze, Ed Friman



Per informazioni clicca qui

OFF FestivalL'OFF Festival è uno stile di vita, uno stile che non segue i trend del momento ma rimane fedele a se stesso. Questo è il posto dove scoprire le band mondiali più audaci, eclettiche ed alternative in circolazione.



Line up

Coals, Girl Band, Golden Teacher, Jacek Sienkiewicz, Kristen, Mick Harvey performs the songs of Serge Gaisbourg, Patti Smith, Run the jewels, Ride, Sun O))), The Stubbs and Young Fathers



Dove

In Polonia dal 7 al 9 agosto



Per informazioni clicca su http://off-festival.pl/

Una nuova oasi musicale in MaroccoMarrakech diventerà la nuova meta degli amanti della musica grazie all'Oasis festival. La kermesse alla sua prima edizione vanta un programma e una location di tutto rispetto. Il Marocco entrerà così a far parte della lista dei festival estivi più interessanti dell'estate! E' situato nell'idilliaco Fellah Hotel. I visitatori potranno farsi un bagno, prendere la tintarella e fare baldoria godendo della vista delle spettacolari Atlas Mountains, mentre ascoltano le ultime tracce di musica house, techno, disco e di elettronica.



Line up

Agoria, Âme, Axel Bowman, BLOND:ISH, Cassy, Derrick Carter, DJ Harvey, DJ Tennis, Eli & Fur, Guy Gerber, Matthew Dear, Robag Wruhme and tINI.



Quando

Dal 14 al 18 ottobre



Per maggiori info clicca su http://www.theoasisfest.com/

Amsterdam dance eventQuest'anno l'ADE fa 20 anni. Per l'occasione la bellissima Amsterdam si riempie di eventi musicali per cinque giorni. Il più grande club festival al mondo, l'Amsterdam dance event conta nella sua line up più di 2mila dj internazionali, che spingono dall'house alla techno, per passare alla dubstep e alla musica elettronica.



Quando

Dal 14 al 18 ottobre



Per informazioni clicca qui http://www.amsterdam-dance-event.nl/